Ed Sheeran, lejos del nº1 en España; entran Aguilera, JADE…

‘Debí tirar más fotos’ de Bad Bunny mantiene el número 1 de Discos en España una semana más. Y una semana más, Beéle sigue atascado en el puesto 2 con ‘Borondo’, sin ser capaz de alcanzar la primera posición.

Las entradas más fuertes estos días son modestas: ni Ed Sheeran ni Belén Aguilera logran repetir el número 1 de otras ocasiones. ‘Play’ de Ed Sheeran queda en el puesto 7 en nuestro país, cuando sí fue top 1 con hasta tres de sus álbumes anteriores por aquí. ‘Play’ sí ha conseguido la 1ª plaza en Reino Unido, Alemania, Australia, Austria, Irlanda… pero llegando solo al número 5 en Estados Unidos. Ed Sheeran sigue vendiendo mucho, pero su etapa imperial parece haber terminado.

En cuanto a Belén Aguilera, ‘Anela‘ llega al número 8, con el consuelo de haber amarrado el top 1 de vinilos, al menos.

La tercera entrada más fuerte es la de Twenty One Pilots en el número 9 con ‘Breach’. El grupo ha conseguido alcanzar el número 1 del Billboard 200 y de Holanda, quedando en el puesto 2 en varios mercados, como Australia, Alemania o Austria. En UK son top 4.

Ya fuera del top 10 e incluso del 20, en el número 22, está ‘That’s Showbiz Baby!’ de JADE, nuestro Disco de la Semana. No obstante, es un buen resultado para la artista salida de Little Mix. El álbum de Jade ha sido número 3 en Reino Unido, número 9 en Irlanda, número 11 en Australia, número 14 en Holanda, número 28 en Alemania… Es decir, logra cierta repercusión sobre todo en Europa.

También destacamos la llegada de ‘Loved’ de Parcels al puesto 57 en España, sobre todo porque este álbum no ha conseguido entrar al top 100 en Reino Unido. Sí lo ha hecho en su país Australia (24), Francia (38) o Alemania (53).

Las entradas se completan con ‘Los de la nueva era’ de Raul Clyde y Sergi El Combo en el 74 y ‘Live’ de Led Zeppelin en el 78.

