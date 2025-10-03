caroline / caroline 2

caroline es uno de los nombres confirmados en la próxima edición de Primavera Sound, y no, al festival no se le ha olvidado poner en el cartel el apellido de la autora de ‘Bunny is a Rider’: caroline -así en minúscula- es el nombre de una banda procedente de Londres compuesta por hasta ocho integrantes. Su debut homónimo de 2021 fue recibido con entusiasmo por la crítica anglosajona debido a su innovadora fusión de post-rock, folk, ambient, drone e influencias de la música de los Apalaches, que varios de sus miembros habían estudiado durante su adolescencia.

Si a alguien esto le suena a tostón, no lo es en absoluto: la música de caroline es emotiva y envolvente a partes iguales. Opina lo mismo, ahora sí, Caroline Polachek, quien participa en uno de los cortes de su último disco, ‘Caroline 2’, una segunda parte que también supone un paso adelante.

Su colaboración, ‘Tell Me I Never Knew That’, es emblemática de la propuesta de ‘Caroline 2’, un disco de rock que también es un prodigio de la producción. La manera en que caroline graba los instrumentos y voces, intercalando crudeza maquetera con una postproducción extrema; el espacio dentro de las canciones, su forma de añadir capas, la irrupción inesperada del silencio, las transiciones episódicas o la manipulación vocal, todos estos recursos se usan en esta canción al servicio de una melodía preciosa que, además, cuenta con la voz de Polachek como guinda del pastel.

caroline, a pesar de su nombre, cuenta con una sola integrante femenina, Magdalena McLean, quien aparece de forma clara en ese ‘Coldplay Cover’ dominado por el clarinete bajo -el instrumento principal del disco: fans de ‘Fossora‘ al frente- y que no es exactamente lo que parece.

La voz de Casper Hughes predomina, pero todos sus integrantes -además de Magdalena, Jasper Llewellyn, Mike O’Malley, Oliver Hamilton, Freddy Wordsworth y Alex McKenzie-, excepto el batería y percusionista Hugh Aynsley, aportan voces, y los momentos de precisamente ‘Total Euphoria’ llegan cuando cantan a coro, pareciendo una escolanía. Entre ellos se reparten las partes de guitarra, viola, cello, trombón, clarinete, saxofón o trompeta, mientras hacen y deshacen las canciones a su antojo, sometiéndolas a mil experimentos.

Para caroline, las canciones son espacios de juego, pero pocas bandas de (post) rock aplican a ellas ideas tan sorprendentes. En ‘Song Two’ las capas de guitarra y viento suenan tan cerca que las puedes tocar, pero los coros parecen grabados desde la habitación de al lado. La manera en que la canción se construye, se deshace y se recompone es magistral. ‘Total Euphoria’, que abre el disco jugando desde el inicio con el espacio estereofónico, hace uso también de un sorprendente momento de distorsión electrónica, cuando menos lo esperas.

La experimentación -esa temida palabra- de ‘Caroline 2’ está siempre al servicio de unas composiciones preciosas que no podrían estar cantadas y tocadas con más mimo, gusto y atención. ‘When I Get Home’ es otra de sus maravillosas obras de estudio, fusionando capas instrumentales, coros, autotune y una leve base rítmica que parece el latido de un corazón. Y ‘Beautiful Ending’ es el bello colofón, donde todas las ideas del disco -el rasgueo de guitarra, las notas sostenidas de los vientos, las voces manipuladas- vuelven a ponerse en práctica de forma extremadamente meticulosa y emocionante. ‘Caroline 2’ es, sin duda, uno de los discos más innovadores del año.

caroline presentará ‘caroline 2’ en España en 2026: la banda londinense actuará el 31 de marzo en la sala Upload de Barcelona y el 1 de abril en El Sol de Madrid. Las entradas estarán a la venta en Fever a partir del 6 de octubre a las 11.00 horas a un precio de 22 euros más gastos de distribución.