Rochelle Jordan / Through the Wall

Rochelle Jordan nació en Londres, se crió en Toronto, ha vivido 15 años en Los Ángeles y tiene ascendencia jamaicana. Sus padres oían a Marvin Gaye y a Aretha Franklin y sus hermanos, UK garage. Ella, por su parte, estaba obsesionada con Janet, Spice Girls y Britney. Escuchando su música es evidente que tiene enorme buen gusto, no sé si innato o educado: se ha quedado con lo mejor de cada persona y de cada lugar.

Jordan se dedica al house más elegante posible, con grandes tintes de R&B de otra de sus ídolos, Mariah Carey, mientras las percusiones ochenteras podrían apuntar más a Whitney Houston. Escuchad los primeros instantes de ‘Sweet Sensation’. En cualquier caso, lávate la boca antes de comparar producciones como las de ‘Close 2 Me’ con gente como Disclosure porque la labor declarada de Rochelle Jordan es reivindicar la «black music».

- Publicidad -

En un álbum de estas características, lo primero que buscamos son los «bangers». El primero aparece pronto, exactamente después de la intro. ‘Ladida’ es un single por el que la Whigfield post-‘Saturday Night’ habría matado. Un tiro desde el principio y más aún desde que cambia de melodía y se transforma en un himno para el voguing. «Sueños de champagne», «vestidos de Donatella» y «bolsos de Prada» en una producción que es puro glamour.

Otros grandes singles son ‘Crave’, producido por la leyenda de Chicago Terry Hunter; ‘The Boy‘, con su colega Kaytranada detrás; o ‘Sum’, este último con ese pequeño toque brasileño que tuvieron muchos clásicos de la época. Si ‘Crave’ para mí se llama «touch it, touch it», ‘Sum’ por un momento pensé que decía algo de «samba».

- Publicidad -

‘Through the Wall’ se completa con un montón de temas de amor y desamor, que pueden contener pequeños desvíos hacia el deep house o incluso el northern soul (‘Doing it Too’), un falso drum&bass (‘Words 2 Say’), UK garage (‘Bite the Bait’), etcétera. Siempre sin que Rochelle Jordan descuide la unidad y el destino finales: el de un trabajo de música electrónica que suena 100% a los años 90. Parece mentira que se hayan implicado tantos productores en el largo, porque todo está tan bien hilvanado que parece que lo hubiera hecho ella completamente sola.

Ahí tiene mucho que ver su voz, a veces también un poquito Jessie Ware. Y ahí puede residir también un punto flaco de ‘Through the Wall’. Rochelle Jordan dice apuntar a las grandes figuras de la música, no se anda con chiquitas. Ella quiere ser tan grande como Whitney o Mariah. Y en algún punto después de ‘Sweet Sensation’, es claro que seguimos escuchando a una artista un tanto underground: todas las canciones siguen molando, pero con cierta sensación de monotonía. Un poquito más conciso y sobre todo «expansivo», y estaríamos hablando del trabajo más exquisito del género, realizado en años.