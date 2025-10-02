Rochelle Jordan te da ya el disco que esperas de Madonna

¿Harto de esperar desde hace un año el nuevo disco dance de Madonna? ¿Ese que, co-producido por Stuart Price, se supone que se va a sumergir en la música de los 90? A falta de 4 o 5 meses de que vea la luz, tenemos una solución para ti.

El tercer disco de Rochelle Jordan, ‘Through the Wall’, está lleno de bops inspirados en el house de dicha década, en su caso con retazos de R&B.

- Publicidad -

A Rochelle Jordan, que es mitad británica, mitad canadiense, y de origen jamaicano, puede que la recuerdes de ciertas colaboraciones con el entorno de The Weeknd, o Kaytranada.

Su nuevo disco es un paso en firme, sobre todo porque está producido con la sofisticación de artistas de revival posteriores como Luomo. A este recuerda más que a gente como Jessie Ware o Kelela, en producciones como ‘Sweet Sensation’, que empieza bastante ochentera.

- Publicidad -

En ‘Through the Wall’ destacan pepinazos como ‘Ladida’ y ‘TTW’, siendo el buen nivel tan significativo que la crítica «best new music» que le acaba de realizar Pitchfork ni siquiera menciona ‘The Boy’, nuestra Canción del Día hoy.

‘The Boy’ es una producción precisamente de Kaytranada, vaporosa, con más humo dentro que pájaros caben en nuestra cabeza, justo porque Rochelle Jordan está tratando «de olvidar a ese chico». La artista «intenta concentrarse en otro», mientras «el corazón le dice otra cosa», en una de esas canciones que consiguen que te olvides de todo, adentrándote en la pista de baile.



- Publicidad -

Lo mejor del mes