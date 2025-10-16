escribe aquí...
- Publicidad -

Mala Rodríguez / Lujo ibérico

Por Sebas E. Alonso
0
8.5
Lo mejor: 'Tengo un trato', 'Yo marco el minuto', 'La cocinera', 'Con diez o con veinte'
Te gustará si te gustan: 7 Notas 7 Colores, Kase.O, Missy Elliott... o después te ha gustado Rosalía
Escúchalo: Youtube

«A mí no me saques tu genio que te lo mato» es el primer escupitajo que oímos en el debut de Mala Rodríguez, un ‘Lujo ibérico’ editado primero en pequeño y finalmente adoptado por Universal. Entre Sevilla y Jerez de la Frontera, María había crecido interesada por los jóvenes que bailaban breakdance en su barrio, las cintas de rap que le pasaban y “flipando” con los americanos negros que veía en Rota.

‘Lujo ibérico’ venderá más de 50.000 copias en España sin llegar a pasar jamás por más lista de ventas que la que distribuía la trágicamente extinta tienda Madrid Rock, a la que parecía abonado.

- Publicidad -

El talento de la nueva rapera no era ningún secreto en el underground, e incluso aquellos poco seducidos por el hip-hop se acercaban con curiosidad a temas tan tarareables como ‘Tengo un trato’, tan bailable en sus juguetones beats, y singles tan subyugantes incluso desde su título como ‘Yo marco el minuto’, toda una declaración de intenciones y un dechado de sensualidad en ese “tengo lo que tú quieres”.

‘Lujo ibérico’ opta por la vertiente más pausada y minimalista del hip hop, con momentos próximos al dub y al funk como ese ‘Con diez o con veinte’ en el que los beats ácidos topan con scratches y voces apitufadas. La Mala ya promete como superestrella y frontwoman capaz de devorar un escenario con frases que son puro carisma como “Yo no me arrepiento de na, tú critica” (‘No van’), y estribillos como “soy la cocinera de tus mejores platos / deja que te empape con lo que yo me empapo” (‘La cocinera’) o “Solo hay cabrones y cobardes” (‘Especias y especies’).

- Publicidad -

La crítica de la época concede demasiado mérito a la producción de Jota Mayúscula y Supernafamacho, por lo que es justo decir que es la “soundsystem” que rodea a La Mala Rodríguez lo que peor ha envejecido de ‘Lujo ibérico’. Toda la crew masculina suena hoy bastante desfasada, lo que incluye a ese Kase.O que aparece por ‘En mi ciudad hace caló’ para hablarnos de su “pene” y de su “semen”.

Aquí quien manda es ella, que con el tiempo ofrecerá producciones más sofisticadas como ‘La niña’ y discos tan abiertos de mente como ‘Malamarismo’ (2007) y ‘Bruja’ (2013). Aun así, no puede pasarse por alto la enorme influencia que ejercerá este disco en gente como Gata Cattana o Rosalía. Mucho antes de colaborar con Raimundo Amador, ya hablaba de la influencia del flamenco a raíz de este álbum: “Que dejen a los flamencólogos en paz, porque ni creo que les apetezca escuchar rap. El rap es para los raperos, para los que les guste la chulería y el mamoneo”, decía en Mondosonoro.

  • Mala Rodríguez recupera este disco en directo hoy 16 de octubre en el aniversario de Ochoymedio en Madrid (Teatro Eslava)
  • Crítica extraída del libro de JENESAISPOP

    • Discos recomendados

    <strong>Lo mejor:</strong> 'Tengo un trato', 'Yo marco el minuto', 'La cocinera', 'Con diez o con veinte'<br> <strong>Te gustará si te gustan:</strong> 7 Notas 7 Colores, Kase.O, Missy Elliott... o después te ha gustado Rosalía<br> <strong>Escúchalo:</strong> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=QEfDCLflMI4">Youtube</a>Mala Rodríguez / Lujo ibérico

    Contacto: info@jenesaispop.com

    Síguenos

    © Copyright - jenesaispop.com