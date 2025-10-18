PinkPantheress / Fancy Some More?

Cuando Dua Lipa publicó ‘Club Future Nostalgia‘, el disco de remezclas de ‘Future Nostalgia’ producido por The Blessed Madonna, se montó un buen pitote. La sensación de decepción fue generalizada, sobre todo por las expectativas de haber visto anticipados en el arte del álbum a Madonna, a Gwen Stefani, a Jamiroquai, a mil personas más. Yo siempre lo defendí como un disco de remezclas puro y duro, lícito, ajeno a las demandas del mercado y de las listas.

¿Qué es un remix? ¿Algo que lleva las canciones a la pista de baile? ¿Una cosa que suma artistas invitados para intentar tener más éxito comercial? Acaba de llamar PinkPantheress y dice que ambas son correctas.

- Publicidad -

La artista que se dio a conocer con microproducciones orientadas al drum&bass ha publicado este año una mixtape muy recomendable. ‘Fancy That‘ buceaba en samples e interpolaciones de gente como Basement Jaxx. Ahora ha publicado un triple álbum que incluye el disco original, otro disco con «featurings» y un tercero con «remezclas» a la antigua.

El de los «featurings» es apoteósico. Sobre el papel, daba pereza que cada pista apareciera repetida varias veces seguidas pero con distintos artistas. La realidad es que funciona como cuando te pones una brevísima canción en modo repeat, porque resulta que era buenísima. Todo es tan breve y rápido que nada llega a hacerse pesado.

- Publicidad -

Después de ‘Illegal’ con Anitta en plan latino, te comes la versión piano house de la misma grabación junto a SEVENTEEN. Kylie es que ya parecía estar en ‘Stateside’ por el guiño a ‘Slow’, y después las intervenciones de Bladee por un lado y de Zara Larsson por el otro, fluyen con distintos guiños al hyper pop o a la original.

Al final del «disco 2», es un entretenimiento comprobar hasta qué punto dependía ‘Romeo’ de Basement Jaxx. Ravyn Lenae primero y luego Rachel Chinouriri son sus nuevas invitadas. Si tuviera que decir algo malo de este disco de remixes sería que los invitados tienen poco protagonismo y hasta se confunden entre sí. La voz aniñada de PinkPantheress manda, todo lo demás queda en segundo plano, lo que incluye a JADE, Oklou y casi a las mismísimas Sugababes.

Hablando de Basement Jaxx, son uno de los artistas invitados del álbum de remezclas, pero no en ‘Romeo’ sino en ‘Tonight’, que llevan por derroteros dispares siguiendo su filosofía y la de la artista principal. Menos atractivo es el popurrí de Groove Armada. En cambio, Nia Archives ofrece una de las propuestas más alocadas ora electro ora no, mientras Kaytranada opta por el chill en ‘Girl Like Me’, y Mochakk hace lo mismo a su manera en ‘Noises’.

Es KILIMANJARO quien de manera más decidida se decanta por la pista de baile en ‘Romeo’, aunque Loukeman y Leod meten percusionaca. Joe Goddard y Sega Bodega fichan, pues siempre es inevitable que, en este tipo de proyectos, haya propuestas más y menos trabajadas. Eso sí, lo que también es inevitable es que la espectacularidad del elenco eleve un poquito más lo que era el estatus de PinkPantheress.