Lorena Álvarez / El poder sobre una misma

Lo primero que llama la atención del nuevo disco de Lorena Álvarez es su proporción repertorio-duración: con apenas 9 cortes, la cantautora asturiana logra un disco que dura exactamente lo mismo que el anterior, ‘Colección de canciones sencillas‘ (2019), que contenía casi el doble de pistas. Esto significa que las composiciones individuales de ‘El poder sobre una misma’ extienden su duración como nunca antes, dando a Álvarez la posibilidad de explorarlas más a fondo y enriquecerlas.

Las nuevas canciones de Álvarez ya no duran 1, 2 o 3 minutos, sino que algunos casos alcanzan los 5, 6 o 7. Es este último el caso de ‘Guíame’, una oración a saber amar mejor, de forma «más tierna y más sutil», que se colorea, sin prisa pero sin pausa, con la guitarra española de Víctor Herrero (esposo de la amiga de Álvarez, Josephine Foster), teclados espaciales y flautas.

La inquietante quietud de ‘Una mirada oscura’ se deja iluminar por el Coro de El Molino de Santa Isabel e hipnotizar por el sonido de un vaso de vino (el de Atardecer en el Patio, incluido en los créditos). ‘El poder sobre una misma’ está lleno de caramelos misteriosos por descubrir como estos o los de ‘Rezo en secreto’, que incluye la participación de la cantante árabe-israelí Miriam Toukan cantando en árabe una letra basada en ‘Ouda‘ (1987) de Hamid Al Shaeri (una de las canciones más bonitas del pop libanés, recientemente viral en TikTok)… y se cierra con una preciosa referencia a ‘Yo solo’ (1991) de Ray Heredia, adaptada al femenino. Pelos de punta.

El espacio sienta bien a las canciones de Lorena Álvarez, y ‘Los pensamientos’, con su sutil y meticuloso crescendo, acentuado con punteos de guitarra eléctrica de estilo maliense, compite por ser la mejor canción de toda su carrera. Como mínimo, es una de las más agradecidas y emocionantes. Un estudio sobre la naturaleza de los pensamientos y cómo influyen en la mente, conmueve especialmente tratando aquellas meditaciones que ciegan la claridad:

«Los pensamientos

No son semillas

Son como veleros

Los veo desde la orilla

Me están impidiendo observar el cielo que está detrás»

Trabajo que «narra el proceso de una mujer que se rompe y se recompone», tras haberse «entregado por entero» a una relación y haberse quedado «vacía», ‘El poder sobre una misma’ pasa del amor intenso en ‘Cuando el amor crece’, la contenta balada inicial, muy vagamente inspirada en la bossa, o quizá en el bolero, y que incorpora guitarra portuguesa; a la melancolía de ‘Se me daba cuidao’, que pone a Soleá Morente a jalear sobre unos sintetizadores muy Arthur Russell. Es evidente que Álvarez -que recientemente ha compuesto la banda sonora de un videojuego- evoluciona como compositora, instrumentista y como conceptualista de canciones en ‘El poder sobre una misma’, entregando un disco, de principio a fin, tan cuidado como emotivo.

A pesar del concepto de ‘El poder sobre una misma’, o quizá por ello, el disco no olvida divertir como lo ha hecho en el pasado la autora de ‘Soy un olmo’. ‘Increíble’ es una maja rumba de despecho, o más bien de orgullo, que juega con la literalidad de su título: «Haces bien en no creerme / Porque soy increíble / Y tú un poco cobarde / Por no atreverte a quererme / Haces bien en irte corriendo / Porque soy insoportable».

Y ‘El poder sobre una misma’, la pista final, merece ser comentada aparte. Es la canción más alegre del repertorio gracias a su galopante ritmo. ‘El poder sobre una misma’ recapitula las experiencias de Álvarez que la han llevado a escribir este disco; la de San Antolín de Ibias cuenta que estuvo de baja, tomando un «tratamiento temporal», manda un gracioso «saludo a la Seguridad Social», y canta que, durante este proceso de recuperación, se refugió en sus amistades y se dedicó a «pasear y meditar». Una de sus «lorenianas» composiciones, plasma cómo se siente al recuperar la «sonrisa» después de un periodo oscuro.