Soleá Morente / Sirio B

Tres años después de que se publicara su primer single ‘Vamos a olvidar‘, llega el largo largamente trabajado junto a Guille Milkyway por Soleá Morente. Podríamos considerarlo otro caso de «Gran espera».

El tándem tenía mucho más sentido del que pudiera parecer. Soleá llegó a pincharle a su padre -el maestro Enrique Morente- la rumbita de La Casa Azul ‘Yo también’. La artista, ya de jovencita, quería sonar a lo que consideró «la rumba del futuro». Guille ha resultado un productor incluso más todoterreno de lo que se veía en sus discos, ya con cien mil influencias integradas dentro, y la química con Soleá ha sido palpable en aquel adelanto y en otros como ‘Ahora o nunca‘.

‘Sirio B’ es un álbum labrado durante años, a través de los muchísimos viajes que Soleá ha realizado al estudio de Milkyway en Barcelona. Una vez enfrentados a ese «viaje» que a su vez supone este ‘Sirio B’, cabe preguntarse si no habrán sido demasiados.

Es obvio que Soleá y Guille están plenamente cómodos en territorio rumbero. Andalucía y Cataluña siempre casaron muy bien para eso, y ‘Con los nudillos’ y ‘NO LIKES’ certifican lo que ya habíamos visto en los primeros sencillos. Ambos son portentos de buenos estribillos y ganchos tales como «Esto será como Kill Bill», entre gritos y alegrías. Todas las que Las Negris habían aportado a ‘Vamos a olvidar’ aparecen también en ‘NO LIKES’, sobre la esclavitud de las redes. Por ahí están los coros de Nerea Marcos, la guitarra flamenca de Kiki Morente y los gritos de Aurora Carbonell (madre de Soleá), Ana Soler y Enrique Amaya. Ante todo, un gran tema pop.

Con estas producciones sorteadas en distintas posiciones de ‘Sirio B’, tengo mis dudas de que todo el trayecto fluya igual. ‘Ahora o nunca’ es básicamente una canción de La Casa Azul que sospecho que avanza más bien un disco de él. Con todo lo chula que es, aquí hasta extraña como pista 2. El álbum de Soleá plantea en verdad una travesía por estilos que devanea entre la fascinación y el desconcierto. Hay un drill con frases bien sonoras, ‘Soleá del Mar’ («mi vida se paró ya hace tiempo»). Hay europop de corte religioso y kitsch, como el de ‘Gitana María’. Hay temas -digamos- normales, como ‘Amor mío’. Y hay canciones experimentales e inclasificables, lanzadas en distintos puntos de la secuencia, inspiradas en ‘Omega’.

‘Mercurio y seda’ es la pieza central. Se nutre de una grabación de Enrique Morente (a Soleá le gusta reivindicar su trabajo anterior a ‘Omega’), que a su vez recitaba a Lorca. Nos vamos hasta su álbum de 1977, ‘Despegando‘, para descubrir gemas como la seguiriya ‘Mírame a los ojos’ o la soleá ‘Tú venías vendiendo flores’. Aquí le han dado una producción electrónica que es como si alguien en el Bar de Erik se hubiera puesto a repartir anís del mono con MDMA «y un pelín de Coca-Cola Zero», mientras otra persona pinchaba ‘Smack My Bitch Up’. ‘El lenguaje de las estrellas’ es la introducción a este clímax, y ‘Mírame (tengo WOAAA)’, su coda.

Sin embargo, la secuencia no termina de funcionar con varias pistas en medio, y después el desenlace más clasicote que suponen ‘Mi cura’, ‘Mi vida es para mí’ y ‘Amor mío’. En la penúltima Soleá responde a quienes critican que no brille «en el pop, ni en el indie, ni en el flamenco». Lo cierto es que lo ha logrado ya, muchas veces, en los distintos géneros. Es solo que en ‘Sirio B’, las cosas podrían estar mejor dispuestas y ordenadas.

Dada la variedad, el viaje literal que quiere representar este álbum, sí tiene todo el sentido que comience con ‘Ensoñación Nº9’, la canción que parece inspirar la bonita portada. Bebe de Juanito Valderrama y de Esquivel!, y contiene un avance de los locos volantazos que ‘Sirio B’ será capaz de dar. Un disco que pasa del bolero al eurodisco, del rap al flamenco… ¿sin despeinarse?