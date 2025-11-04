julia amor / algo para regresar

Hay cierta voluntad en el bedroom pop de utilizar la música como forma de conocerse a uno mismo, de exorcizar fantasmas y de compartir el proceso con el mundo, por si a alguien le sirviera de algo. No sé si julia amor hace bedroom pop -la etiqueta podría resultar reduccionista si tenemos en cuenta su apego por un synth-pop tan deliberadamente sombrío-, pero lo cierto es que comenzó trasteando con sintes en casa para hablarnos de su visión del amor.

‘lo que pensé que era el amor’ -también en minúsculas, por supuesto- fue el título de su primer disco en 2023, incluyendo canciones con tanta pegada como ‘heridas’. Este nuevo ‘algo para regresar’ que edita Primavera Labels amplía paletas sonoras y puntos de vista.

Poco a poco Júlia Coll -verdadero nombre de la artista andorrana residente en Barcelona- ha querido introducir en su música elementos más orgánicos. Es curioso que entre sus principales influencias, además de Mecano y Abba, aparezcan grandes del rock como Robe y Él Mató a un Policía Motorizado. Así es que las guitarras eléctricas protagonizan algunos de los mejores momentos de ‘algo para regresar’.

‘hielo afilado’ es una buena canción para que nos adentremos en su nuevo mundo porque empieza con unos teclados envolventes, luego aparece un piano, y finalmente irrumpe la guitarra punky. Un recurso similar al que luego encontramos en ‘fino y transparente’: de la caja de ritmos a la explosión final.

A veces las melodías son tan buenas que da igual el arreglo del que decidan acompañarlas ella y su escudero Chri Blau. Es el caso de ‘quan et miro’, una colaboración con cavinet que emparenta con el mejor dream pop; y sobre todo de ‘buscando unos brazos‘, que luce como el gran hit electropop de este álbum. De hecho, uno de los aciertos de todo el álbum de julia amor es cerrarse con el instrumental ‘hacia donde vuelan los patos’. A Badalamenti le habría encantado.

En ese momento piensas fugazmente que el bosque de ‘Twin Peaks‘ podría ser el de la portada. Sin embargo, los textos se orientan menos hacia el misterio y el surrealismo y más hacia la salud mental, el autoconocimiento y el amor propio. ‘buscando unos brazos’ pasa 4 angustiosos minutos buscando un punto de apoyo; ‘armadura’ habla de la fuerza extra que necesitamos antes de hablar y, como ellas, ‘algo para pasar los días’ hace honor a su título. Canciones en las que refugiarse «esperando a que pasen» los malos tiempos.

julia amor actúa el 8 de noviembre en Valencia, el 20 de noviembre en Alicante y el 4 de diciembre en Barcelona junto a Doble Pletina.