julia amor «busca unos brazos» en un estupendo álbum synth-pop

julia amor acaba de publicar su segundo álbum de mano de Primavera Labels. La artista andorrana afincada en Barcelona se especializa con él en un synth-pop de corte oscuro, que podemos vincular a gente como Caliza o Cabiria.

Oficialmente, si su primer disco, ‘lo que pensé que era el amor’, se presentaba como «un cubículo en el que Julia se escondía y revisaba sus miedos en bucle», el nuevo ‘algo para regresar’ es «lo que sucede cuando se atreve a salir de su escondite». Eso explica, por ejemplo, por qué el single ‘algo para pasar los días’, que se presentó hace unos meses, es tan fiero en sus guitarras eléctricas.

El disco está lleno de joyas como ‘hielo afilado’, el primer tema, o el instrumental y último ‘hacia donde vuelan los patos’, que habría encantado a Angelo Badalamenti.

El tema que seleccionamos como Canción del Día es ‘buscando unos brazos’, una producción muy cinematográfica y en cierta medida tan progresivo que parece casi un videoclip en sí mismo. «Busco el final, caigo en alta mar», comienza diciendo, antes de que entren los beats electropop, el tempo más bailable y luzca el Autotune. julia amor «busca unos brazos, un barco que la salve, una casa encantada o una estrella», mientras la melodía de las estrofas apuntan hacia el positivismo.

julia amor presenta este estupendo nuevo álbum en varias fechas este otoño: el 8 de noviembre estará en Valencia, el 20 de noviembre en Alicante (Festival Bello Público con Marcelo Criminal y Soleá Morente), y el 4 de diceimbre en Barcelona junto a Doble Pletina. Detalles, en su Instagram.





