Snocaps / Snocaps

Las hermanas Crutchfield comenzaron juntas en el mundo de la música, pero sus caminos acabaron evolucionando de formas distintas. Katie crearía su exitoso proyecto Waxahatchee, mientras que Allison acabaría siendo vocalista de la ya extinta banda Swearin’ y lanzándose también como solista. Pero antes de todo eso, con veinte años, fundaron P.S. Eliot, un grupo que pese a su corta vida y su carácter underground consiguió captar la atención de muchos en la escena indie rock estadounidense de finales de los 2000-principios de los 2010s y que hoy en día cuenta con una suerte de estatus de culto. La cineasta Jane Schoenbrun (‘We’re All Going to the World’s Fair’, ‘El brillo de la televisión’) nombró su debut ‘Introverted Romance In Our Trouble Minds’ como el disco que puntuaría con un 10 de 10.

El regreso de las gemelas como banda no ha contado ni con singles ni con promoción, como si quisieran darle una sorpresa a todos los que recuerdan con cariño aquellos prometedores inicios. Está claro que ni Katie ni Allison son las mismas de aquel entonces y por ello, el sonido de Snocaps está más cerca de Waxahatchee que de P.S. Eliot. Aun así, todo lo que hacía especial a aquel proyecto continúa presente aquí.

La química creativa entre ambas sigue siendo un arma poderosa. Aunque cada canción está escrita por una de ellas en solitario y con una sola voz como protagonista, hay una simbiosis de estilos tal que a veces cuesta diferenciar quién es quién. Aunque el tono de cada canción puede dar alguna pista. Allison, en general, es la compositora de las producciones más guitarreras y luminosas como las pegadizas ‘Heathcliff’ y ‘Over Our Heads’ (donde las guitarras suenan gloriosas) o ‘Brand New City’, muy heredera de ese sonido twee-pop de su proyecto anterior. Katie, por el contrario, se encarga de las canciones más melancólicas, como ‘Doom’, ‘Hide’ o ‘I Don’t Want To’. Pese a que el sonido es más indie-rock que el de sus últimos discos, no se desprende del todo de ese twang country que tan buenos resultados le ha dado en los últimos años. De hecho, temas como ‘Wasteland’ o ‘Cherry Hard Candy’ no desentonarían demasiado en ‘Tigers Blood’.

Precisamente, dos partes esenciales de ese disco vuelven a aparecer aquí: MJ Lenderman a la guitarra y Brad Cook como productor. ‘Snocaps’ se beneficia de ello, pues ambos saben sacar el máximo partido de las composiciones, cuyas mezclas suenan siempre limpias y sofisticadas, dando espacio para que las voces y la poesía de las letras destaquen. ‘You In Rehab’ es un buen ejemplo, en la que se habla sobre la mezcla de preocupación y alivio cuando un ser querido por fin decide ir a rehabilitación para curar su adicción. La voz de Allison y las armonías de Katie conmueven por encima de las cálidas guitarras.

En lugar de recurrir a la nostalgia, las hermanas optan en este proyecto por mostrar una versión actualizada de ellas mismas, ofreciendo un disco indie-rock que representa sus intereses musicales en este momento. Sin pretensiones de inventar nada y con el objetivo de volver a crear música juntas y pasárselo bien, ‘Snocaps’ es una sólida exhibición del talento de ambas como dúo. Seguro que no defraudará a los fans de P.S. Eliot.