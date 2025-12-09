Mourn / Letra ligada

Cuenta Jazz Rodríguez de Mourn en una entrevista reciente que el cambio del grupo al castellano no ha sido “pensado”, sino que ha surgido de forma natural, después de que ‘Alegre y jovial’ le saliera rápidamente en este idioma. Aunque, a continuación, no tarda en reconocer que estaba “harta” de cantar en inglés y que, después de ‘The Avoider’ (2024), el tercer disco de Mourn, anhelaba un cambio.

Este cambio se materializa en las nueve canciones de ‘Letra ligada’, que transmiten una frescura que se echaba en falta. Mourn -con Jazz y Carla a voz y guitarra, Leia a bajo y Oriol a batería- dicen que ‘Letra ligada’ se siente como un nuevo comienzo, y es verdad: las letras se hacen más identificables al derribar la barrera lingüística, mientras que las composiciones suenan expertas pero ligeras, como si Mourn acabaran de empezar y no llevaran más de diez años en esto.

El optimismo de ‘Alegre y jovial’ representa la propuesta de ‘Letra ligada’, al igual que sus meticulosos juegos de guitarras -eléctricas y acústicas- y de armonías, que brillan en ‘Burriac’ pero que siempre han sido uno de los sellos distintivos de Mourn. En ‘Dormir tarde’ sus duplas vocales incluso pueden recordar a The Roches, aunque el estilo que impera en ‘Letra ligada’ es un indie rock luminoso, muy logrado también ‘Ya no siento nada’ y su juego de percusiones.

Un sentido de cotidianeidad emocional marca las canciones de ‘Letra ligada’, que pueden apuntar a la procrastinación (‘A última hora’), a la desconexión con una misma (‘Espejo latente’) o a la nostalgia (‘Verduras y sentimientos’), pero que también transmiten una ternura casi adolescente, como cuando en ‘En el lago’ la narradora “inventa recuerdos” simplemente para pasar más rato en compañía de una persona.

Las melodías de ‘Letra ligada’ avanzan siempre con energía y brío, en estas composiciones grabadas en Casa Linda, el estudio de Cala Vento en Flaçà, Girona, junto al productor noruego Kenneth Ishak, presente para afinar las ideas de la banda y ordenar el caos. ‘Letra ligada’ es un trabajo de indie rock más que solvente, que evidencia los años de experiencia de Mourn en su laboriosidad de arreglos, pero que, gracias a su inmediatez y al cambio de idioma, logra sonar a segundo debut.