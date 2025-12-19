J’aime / Anachronistic d’amour

En este mundo de prisas, lanzamientos acelerados y colaboraciones random, cuesta creer que un artista se haya molestado en escribir las letras de un álbum a mano, palabra por palabra, para el encarte de un vinilo. Es el caso del nuevo álbum de J’aime, para cuyo diseño ha tenido la suerte de colaborar con el legendario Javier Aramburu. El que fuera miembro de Family se encargó de portadas y libretos de varios artistas independientes a finales de los 90 y en los 2000. Los Planetas fueron los más populares, pero también trabajó en los primeros discos de Souvenir. Tiene sentido, por tanto, que ahora lo haga en este otro proyecto de Jaime Cristóbal (Popcasting). En los últimos tiempos, Aramburu apenas había colaborado con Single e Ibon Errazkin.

La idea de partida era trabajar sobre lo «anacrónico» que encontramos en el título del álbum. Anacrónica como el amor romántico es la guitarra eléctrica que encontramos en la portada, una adaptación del cuadro ‘Mezzetin’ de Jean-Antoine Watteau (siglo XVIII). Aunque insisto: nada tan anacrónico como transcribir los textos de estas canciones, letra a letra, caracter a caracter. En los tiempos en que la IA habría resuelto esto en un momento, lo que encontramos en la edición vinilo «no es una tipografía preexistente: cada letra, cada palabra es única».

J’aime ha querido hacer un álbum menos uniforme que su predecesor, ‘Love and Squalor‘. Más en sintonía con el EP posterior ‘Seis versiones’, este nuevo disco presenta más texturas, más variedad de instrumentos y arreglos. Un buen exponente sería ‘Lucky Guy’. Los referentes de Jaime Cristóbal suelen remitir a los 50, pero si esta grabación fuera un tema de Johnny Cash, sería aquella rareza que grabó para los U2 de los 90. Los sintetizadores pueden apuntar también a los Magnetic Fields más electrónicos, algo que se repite poco después en ‘No World Without Love’.

Títulos como este último llevan el disco a sonar mucho más optimista que el anterior, que estuvo inspirado por una etapa personal más turbulenta. Esta nueva obra supone una reconciliación con el amor, que en este corte deja letras como «no hay mundo sin tu amor» o «un mundo sin ti no merece la pena». También suena muy dedicada ‘Every Year a Flower Blooms’ («haces mi mundo más brillante»), mientras otras composiciones recurren a la ficción, a veces con cierta sorna.

Abre el álbum ‘(Strictly Not) Thinking of You’, inspirada por los amantes Píramo y Tisbe de la mitología grecorromana, y ‘Distant Star’ asegura que «el sonido del infierno puede matar a veces el sonido del amor». Las contradicciones, o los «anacronismos» -si queréis-, se reflejan en la diferencia entre ‘Vuela alto’, que cierra la cara A siendo la única canción en castellano, y es una nana que desea buen devenir a alguien a quien queremos; y el single ‘Amplified Heart’. El título de este rima con «broken guitar», por lo que la guitarra se retuerce y rasga de varias formas en la producción.

La imaginación en los textos es evidente en las canciones más destacadas, concentradas en la primera mitad. Si hablamos de ‘Lucky Guy’, seguro que nadie habló nunca de ser feliz rimando «blithe» con «95». Después, ‘Amplified Heart’ lleva una frase atribuida a Confucio («un diamante con defecto es mejor que una piedra sin él») a otro nivel con connotaciones musicales («tu «reverb» es como un charco de lágrimas al sol»). Aunque si por algo volverá a ser recordada una obra de J’aime será por su devoción por lo atemporal, la americana, el indie de los 90 y las contribuciones de amigos y familiares, como el bajo de Tamu (Exnovios) o los coros de su esposa y compañera en Souvenir, Patricia de la Fuente.