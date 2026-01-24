Courtney Marie Andrews / Valentine

En su nada menos que décimo álbum, Courtney Marie Andrews suena más segura de sí misma que nunca. La cantautora estadounidense de 35 años escribió ‘Valentine’ en un periodo de evolución personal tras una serie de experiencias dolorosas: uno de sus allegados casi pierde la vida, y su relación de pareja de varios años llegaba a su fin. En medio de todo ese tumulto, otra relación florecía, aportando cierta esperanza, poniendo fin a un ciclo para dar paso a otro.

Precisamente, ‘Pendulum Swing’, la primera canción del disco reflexiona sobre los inevitables cambios vitales que se suceden sin previo aviso. “Tengo que dejar que el péndulo oscile / no puede estar bien por mucho tiempo”, clama Andrews sobre una producción que comienza con un sutil piano y que se va engrandeciendo impulsada por una persistente percusión. La voz de la cantante, expresiva y cálida, resulta el motor perfecto para transmitir la melancolía de tener que dejar personas y momentos atrás, y la expectación de que habrá nuevos y buenos motivos que experimentar.

- Publicidad -

Producido por ella misma y Jerry Bernhardt, ‘Valentine’ se acomoda en una estética folk decididamente preciosista, acogedora y conocida. Los instrumentos suenan cercanos y claros, ensalzando cada palabra enunciada por la cantante, y brillan sobre todo en los momentos más sosegados, aquellos que expanden las canciones y las dejan respirar, como en el final de la preciosa ‘Outsider’ o en los sintetizadores atmosféricos y los sutiles vientos de ‘Little Picture of a Butterfly.

Andrews también expone su sensibilidad para capturar melodías que son bálsamos para el oído, como en el clasicismo de la rítmica guitarra de ‘Keeper’, con cierto regusto a Fleetwood Mac; o en el estribillo de ‘Everyone Wants to Feel Like You Do’, donde critica el individualismo de ciertas personas que no se preocupan por nada más que ellos mismos sin darle importancia a lo que sienten los que le rodean.

- Publicidad -

Uno de los momentos más mágicos es, valga la redundancia, ‘Magic Touch’, donde la cantante parece poseída por el espíritu de Big Thief, y no solo en su timbre de voz, parecido al de Adrianne Lenker, sino también en una letra que tiene la misma capacidad de la banda para hacer de las descripciones de los lugares más mundanos -la esquina de una calle que huele a “pis, cerveza y buenos ratos”, en este caso-, un improbable templo de romanticismo. Y en esa misma línea romántica se cierra el álbum, con la declaración de amor (“Te he querido desde el principio”) de la emocionante ‘Hangman’.

En ‘Valentine’, Courtney Marie Andrews habla desde una cándida sabiduría sobre el fluir del tiempo y del poder maravilloso y cíclico del amor de una manera tan clásica como conmovedora. Arraigada a la tradición de cantautores folk-americana estadounidenses de los años 70, la artista entrega un proyecto sincero y emotivo donde abre las puertas a su mundo interior.