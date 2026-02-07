Carminho / Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir

La esencia del fado no cambia, por mucho que haya multitud de artistas en Portugal ahora mismo que estén adaptándolo a los tiempos que corren. Al igual que el flamenco, el sentimiento es lo más importante de esta expresión artística, máxima representante de la identidad lusa, normalmente asociada a la melancolía y a la nostalgia. El fadista tiene que cantar con el alma desgarrada, a corazón abierto, exponiendo las historias que narran sus canciones con una claridad cristalina para sus oyentes.

Una de las voces actuales más importantes de este estilo de música es Carminho, que pese a actualizar el fado a su propia verdad, es siempre tremendamente respetuosa con la tradición que lo rodea. En su séptimo álbum, ‘Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir’, publicado antes de su sonora colaboración en ‘LUX‘, entrega un trabajo que reivindica el folclore de su país a la vez que lo impulsa a la experimentación con ideas contemporáneas.

El propio título ya lo refleja: en el fado uno tiende a morirse de amor, a morirse por sentir con demasiada intensidad, pero aquí la artista quiere oponer algo de resistencia. Quizá empieza a ser necesario arrojar un poco de luz, ya que el dolor se transforma, si no hasta desaparecer por completo, al menos hasta ser tolerable. Eso sí, mientras duela, cántalo y padécelo en cada centímetro de tu ser.

Hija de fadistas, Carminho ha convivido con la música desde que era pequeña, en la casa de fados que tenían sus padres en Lisboa, por lo que no es ajena a las exigencias de los más puristas del género, a los que seguramente les haya incomodado el atrevimiento de la cantante en este proyecto. En ‘Saber’, una musicalización de un poema de Ana Hatherly, llega a incluir un efecto de reverberación en la voz susurrante de Laurie Anderson, entrelazando los versos en inglés de esta con los suyos en portugués.

En la preciosa ‘Pela minha voz’ utiliza ondas Martenot, un instrumento electrónico formado por un teclado, un altavoz y un generador de baja frecuencia, como base a lo largo de toda la canción. La guitarra eléctrica, completamente ajena a la tradición fadista, aparece en numerosas ocasiones, como en ‘À sombra de teu cabelo’, una tierna oda a su hijo que le escribió cuando acababa de nacer, y en la sugerente ‘Diz agora que acabou – fado Acabou’.

Además de a Hatherly, de quien adapta no solo el poema mencionado, sino también la apertura del disco, ‘Balada do país que dói’, Carminho compone varias canciones a raíz de poemas de figuras claves del fado como Amália Rodrigues (‘Sofrendo da alma’) o Pedro Homem de Mello (‘Canção à Ausente’). Y es que uno de los aspectos que más le interesan a la artista de la música tradicional portuguesa es su naturaleza recicladora, ya que en el fado se usa a menudo material ya existente para crear nuevas composiciones.

En ‘Eu Vou Morrer de Amor o Resistir’, Carminho vuelve a firmar otra carta de amor al folclore musical de su país, pero esta vez la lleva un paso más allá, combinando lo tradicional con decisiones estéticas modernas que, lejos de intentar provocar, suponen una evolución honesta para una artista que no cesa de buscar nuevas formas de expresión para ese lenguaje vivo y fascinante que es el fado.