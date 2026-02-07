Asesinatos con té caliente: Mark Gatiss (‘Sherlock’) abraza el cozy crime en ‘Bookish’

El auge del subgénero literario cozy crime o cozy mistery (cosy, en inglés británico) resulta muy elocuente como síntoma de nuestro presente: relatos de misterio amables, situados en entornos acogedores y protagonizados por personajes encantadores, que funcionan como refugio frente a una cotidianeidad marcada por la aceleración, la incertidumbre y una violencia latente. No es casual que las librerías aparezcan recurrentemente como uno de esos espacios seguros: ‘Asesinato entre libros’ (Kate Carlisle, 2023), ‘Mis días en la librería Morisaki’ (Satoshi Yagisawa, 2023), ‘Misterio en el club de lectura’ (Ellery Adams, 2024)…

El británico Mark Gatiss, creador de series tan populares como ‘Sherlock’ o ‘Drácula’ (también interpretó a La Agrado en la versión teatral londinense de ‘Todo sobre mi madre’), lleva esta premisa argumental al extremo en su nueva serie (disponible en Filmin). ‘Bookish’, traducible como “bibliófilo”, está protagonizada por un librero apellidado Book, que regenta una librería en el Londres de 1946 llamada Book’s y, como detective aficionado, resuelve crímenes con la ayuda de los libros.

Tanto la librería -encantadora, acogedora y ordenada de forma peculiar- como la época elegida -el melancólico y evocador Londres de posguerra, todavía con las huellas visibles de la contienda-, proporcionan el ambiente perfecto para que el espectador se acomode, como en un antiguo sillón orejero, y disfrute de inofensivas intrigas criminales caracterizadas por el humor irónico, los whodunits juguetones, los guiños literarios y una fina capa de agradable -y a veces un poco cursi- tristeza. Nada muy original ni sorprendente, pero tampoco lo pretende.

A lo largo de seis episodios (o de tres divididos en dos partes, ya que se narran tres casos diferentes), mientras vemos al protagonista resolver varios crímenes, vamos conociendo su misterioso pasado (lleva siempre consigo una carta escrita por Winston Churchill), la peculiar relación que mantiene con su esposa (una estupenda Polly Walker) y a un grupo de personajes tan excéntricos como entrañables, incluyendo a un divertido inspector claramente inspirado en el Lestrade holmesiano.

De esta manera, el misterio criminal se va entrelazando poco a poco y de forma muy orgánica con el drama íntimo hasta dibujar el retrato de una época: no solo como un decorado vintage para potenciar la atmósfera nostálgica, sino como un clima moral y social, con sus códigos y silencios impuestos, que acaba influyendo de manera decisiva en los conflictos de los personajes. Como era de esperar, tras su éxito en Reino Unido, la serie ha sido renovada por otra temporada.