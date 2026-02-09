Lisasinson / Desde cuándo todo

Lisasinson llega a su tercer álbum con un nuevo cambio de formación. Ya no está en la banda la bajista Paula Barberán, aunque sí aparece aún en los créditos de este ‘Desde cuándo todo’. El proyecto de Míriam Ferrero, que se dio a conocer hace unos años con el hit ‘Barakaldo’, entrega un pop-rock sencillo, desenfadado, que puede llegar en cualquier momento a esos millones de oyentes que devoran la música de Dani Fernández.

Inspirado en letras de autoras como Cris Lizarraga, Beatriz Serrano, Anna Pacheco, Marina Garcés, Emily Austin, Lucía Lijtmaer o Raquel Congosto, ‘Desde cuándo todo’ es un álbum que habla de «los cambios, la pérdida, la ciudad, recuperar la ilusión y disfrutar del momento». En uno de sus temas señeros llega a aseverar: «Deberíamos haber leído a Cris Lizarraga antes», refiriéndose a la escritora y miembro de Belako.

Estas canciones hablan de cómo ocultamos nuestros sentimientos y de dónde puede venir eso. Termina ‘Me acostumbré’ diciendo: «nunca vi llorar a mamá / se escondía cuando todo iba mal». La dupla ‘Decidí desaparecer’ y ‘Estuve en Valencia y me acordé de ti’ habla de la necesidad de viajar para olvidar algo que nos duele y de tratar de escapar de una misma. Una de las más pegadizas es ‘No quiero envejecer’, cuyo estribillo se construye a través del verbo «fenecer».

Aunque Elefant no lo especifica tanto, por supuesto el desamor es otra de las temáticas favoritas de Lisasinson. ‘Te vienes o te quedas’ repite errores de una relación de la que no conseguimos aprender nada. Y por ahí van también los tiros en los dos singles principales, que aparecen al final del álbum replicados en forma de remix: ‘Quiero que perdamos la cabeza (otra vez)’ y ‘Deberíamos vernos más’, este último finalmente en compañía de La Casa Azul.

En ese sentido, es ‘Lanzarote‘ la composición que más destaca, pues entre una docena de composiciones similares, logra diferenciarse con una vena más melancólica. Es de largo su canción más bonita. Un recuerdo de un viaje a la isla lleno de nostalgia («yo iba de copiloto y todavía me querías»), y de una relación que se desmoronó como el mundo («nunca supimos si queríamos lo mismo»).

Lisasinson actúa este 14 de febrero en Madrid. Después vendrán Valencia y Barcelona.