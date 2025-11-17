Lisasinson también tiene su tema «de amantes a extraños»

Lisasinson, una de las actuales apuestas de Elefant, ha lanzado estos días ‘Lanzarote’, un nuevo adelanto de su próximo disco, ‘Desde cuando todo’, que se pondrá a la venta a inicios de 2026. Antes llegaba el single ‘Deberíamos vernos más’ y un EP, ‘Si me pierdo’, publicado el pasado mes de marzo, que contenía temas como ‘Decidí desaparecer’.
‘Lanzarote’ narra la historia de una relación amorosa que se desvanece en el desinterés y la indiferencia: una pareja sumida en la rutina que no rompe «por costumbre o miedo». Miriam Ferrero, vocalista, intuye que entre ellos, ya convertidos casi en dos desconocidos, todas las mejores vivencias han quedado atrás; lo mejor que pudieron vivir juntos, ya pasó.
Un feliz viaje a Lanzarote simboliza el amor que un día fue, mientras el revestimiento de la canción no puede ser más apto para lo que cuenta la letra: un guitar pop suave y melancólico que muestra una faceta más sensible, pero igualmente bienvenida, de Lisasinson. Así quedan las primeras fechas de presentación de ‘Desde cuando todo’ en España:
Sábado, 14 de febrero 2026
Presentación nuevo álbum
Sala El Sol
Hora: 21:00
MADRID
Sábado, 07 de marzo 2026
Presentación nuevo álbum
Sala 16 Toneladas
VALENCIA
Sábado, 11 de abril 2026
Presentación nuevo álbum
Heliogàbal
BARCELONA