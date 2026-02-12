Nick Jonas / Sunday Best

No puede ser casualidad que el giro conservador global haya encontrado eco en tantos artistas pop recientemente, desde Lana Del Rey disfrazándose de tradwife hasta Sam Smith recuperando su estética de hace una década. No os preocupéis: nos queda Demi Lovato, pero a su amigo y antiguo colaborador Nick Jonas lo hemos perdido.

El título de ‘Sunday Best’ alude a las “mejores galas” que uno se pone los domingos para ir a misa. El problema es que, pese a su difusa inspiración cristiana -explícita en el góspel ‘Home’, dirigido a Dios-, el álbum tampoco cumple como producto pop para las masas.

Sorprende la falta de chispa hallada por Jonas junto a colaboradores como Ryan Daly o Joel Little, que no sacan más de él que composiciones extremadamente corrientes. Las metáforas vuelven a ser manidas (“somos como camisetas blancas para James Dean”, canta en ‘You Got Me’), pero, además, sus incursiones en el country, el folk o la música de raíz estadounidense no pueden sonar más asépticas.

Algunas melodías son bonitas, como la de ‘Sweet to Me’, pero Nick se equivoca si cree que convertir en estrofas las imágenes cotidianas más ordinarias que se le han podido ocurrir las transforma automáticamente en poesía. No hace falta ser un gran melómano para intuir que Kacey Musgraves, con el ligero country de ‘You Got Me’, habría hecho algo más que comparar a su pareja con “helado y café”.

No pueden sonar más masticadas y empaquetadas las aproximaciones a la orquesta en ‘I Need You’ o al sonido Motown en ‘Seeing Ghosts’, hasta el punto que cuesta no imaginar al mismo Nick Jonas dormido en el estudio, y ni los teclados de ‘Aphrodite’ ni la puntual colaboración de los Jonas Brothers en ‘The Greatest’ salvan el álbum del sopor absoluto. Es como si Nick Jonas supiera que el pop estadounidense está en coma creativo y hubiera decidido matarlo de una vez por todas.