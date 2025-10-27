Demi Lovato / It’s Not that Deep

Como estrella del pop surgida durante la era «chronically online», Demi Lovato ha protagonizado un puñado de memes clásicos. En especial, han sido memorables el vídeo sobre su «favorite dish«, la foto de «Poot Lovato«, que tiene su propia página de Wikipedia, y, por supuesto, la sucesión de tuits «GET A JOB / STAY AWAY FROM HER» que los fans en los foros lanzan hacia aquellas potenciales colaboraciones o noviazgos indeseados.

‘It’s Not that Deep’, el noveno álbum de Demi Lovato, es consciente de la presencia de la artista en internet. La expresión que forma su título se utiliza habitualmente en foros para intentar cerrar debates o análisis más profundos sobre una obra pop determinada, al margen de que dicha obra los merezca o no. Irónicamente, ‘It’s Not that Deep’ resulta más profundo de lo que parece bajo la superficie.

Siguiendo la senda abierta por ‘brat’ de Charli XCX, Lovato entrega un disco dedicado al pop hedonista, en especial al dance-pop, al house y a la electrónica, sin ningún rastro del insulso pop-rock que hacía en el pasado (la excepción sería ‘HOLY FVCK‘). Es un álbum conciso, de apenas media hora de duración, que se pasa en un suspiro.

La brevedad de ‘It’s Not that Deep’ es un acierto, y aunque las canciones no ocultan sus influencias, terminan formando una colección de bops considerable. ‘Fast‘, con su sonido Ibiza house, mereció mayor reconocimiento, pero ‘Here All Night’ es incluso mejor al recuperar el estilo de ‘Physical‘. El tercer single, ‘Kiss’, recuerda a ‘Guess’ por sus versos recitados, pero tiene carisma propio: es especialmente divertido ese paso al estribillo «my lips, your lips, take me the chorus».

Más singles potenciales se suceden en este disco producido principalmente por Zhone, el hombre detrás de recientes éxitos -comerciales o virales- de Troye Sivan (‘Rush‘) o Kesha (‘Joyride‘). ‘Frequency’ es una recreación superficial aunque simpática del electroclash, ‘Sorry to Myself’ es el bop robynesco de rigor, pero con una letra profundamente personal («lo siento por haberte matado de hambre, lo siento por haber currado demasiado»). El estilo de Troye Sivan marca la producción más curiosa, la de ‘Little Bit’, mientras que los midtempos synth-pop (‘Let You Go’, la muy Taylor Swift ‘Before I Knew You’) están producidos con el gusto esperado.

La dirección musical de ‘It’s Not that Deep’ no es la más original a estas alturas, mucho menos cuando suena tan cercana a Charli, Troye o Ariana, y tan pronto. Pero Lovato suple esta falta de originalidad con dos cosas. En primer lugar, su voz es inigualable e imprime una fuerza a las canciones que otros no pueden, por ejemplo en el belting de ‘Sorry to Myself’ o en ‘Ghost’, la balada final. Lovato no se compromete por completo con el concepto del disco, pero solo ella podría cantar este tipo de balada de esta manera.

El otro elemento son las letras. Precisamente ‘Ghost’ está llena de ansiedad, tanta que se adelanta a la muerte de la persona amada, aun cuando ni siquiera está cerca de suceder. La mejor parte de las letras de Lovato siempre ha sido su dimensión psicológica, y aunque muchos de estos textos son genéricos, cuando tocan temas personales resultan imposibles de ignorar.

‘Sorry to Myself’ aborda los temas ya citados, en ‘Let You Go’ Demi se victimiza («puedes contarle a todo el mundo que el problema soy yo») y en ‘Before I Knew You’ suena muy identificable cuando canta: «no he visto las señales, han sido tan crípticas, hay tanto que analizar». En inglés una frase como «so much to unpack» está vinculada a la terapia y por tanto a algunas de las mejores canciones de Lovato, como la desquiciada ‘Daddy Issues’. Aquí hay fondo si lo quieres ver.