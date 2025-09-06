El injusto flop de Demi Lovato: no hay grises en las listas de éxitos

Demi Lovato ha empezado a lanzar «teasers» de su siguiente single, que se llamará ‘Here All Night’. El movimiento nos recuerda que la artista sacó un tema este verano, llamado ‘Fast’, que se olvidó demasiado… pues eso, «rápido».

Comentaba nuestro redactor Gabriel Carey en su review que el tema tenía sus luces y sombras y es verdad. Es tan eficiente como algo plano. Sí, recuerda a lo ya contado por Charli XCX y Troye Sivan, con quien comparte productores. Pero también tiene un punto de «grower», como banger veraniego totalmente extático. Lo que cabe preguntarse llegados a este punto es si merecía el enorme fracaso que ha resultado. Eso y para qué sirven 153 millones de followers en Instagram si ni el 10% se va a poner tu nuevo tema ni una sola vez.

- Publicidad -

‘Fast’ ni siquiera llegó al top 100 del Billboard Hot 100, quedando en el puesto 15 del humillante Bubbling Under (¿cuándo lo retirarán?). Pero lo que más me inquieta es que no entrara en las listas británicas, a las que parecía destinada. ‘Fast’ tiene el puro sonido de Radio One y Hot Hits UK. Si Calvin Harris sigue metiendo singles igual de genéricos en el top 40, ¿por qué Demi Lovato no?

Como en la política más crispada, aquí no hay grises. No, no hay piedad en las listas musicales: o triunfas y mantienes tu hit en ellas durante 160 semanas (son las que lleva ‘Viva la Vida’ de Coldplay en UK, por 472 semanas de ‘Mr Brightside’ de los Killers); o te comes los mocos por completo. ¿De verdad ‘Fast’ no merecía un top 100 ni un top 75 ni un top 40?

- Publicidad -

Nuestra Canción del Día hoy merecía un top 20, al menos, durante un par de meses, como el que consiguió Diplo con ‘Be Right There’ en 2016, o el que conseguía D.O.D. con ‘So Much In Love’ en 2023. Recuerda a ese tipo de temas dance: gran sección instrumental inspirada en los beats de los 90, y el título repetido hasta la saciedad. ¿Es el fin de este tipo de revival… o en realidad David Guetta sacará el mes que viene un tema que sonará exactamente igual y será un éxito en todas partes?

