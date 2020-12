‘Physical’ de Dua Lipa, mejor canción de 2020 para los lectores de JENESAISPOP

Los lectores de JENESAISPOP habéis elegido con vuestras votaciones ‘Physical’ de Dua Lipa como mejor canción de 2020. Ninguna otra canción de la lista podía competir con ‘Physical’ al haber recibido esta 140 votos de los lectores frente a los 35 recibidos por la segunda canción más votada, ‘What’s Your Pleasure?’ de Jessie Ware. Esta, por cierto, coloca hasta tres canciones dentro del top 10, pues ‘Spotlight’ es número 5 y ‘Save a Kiss’ número 8.

La principal diferencia entre la lista de mejores canciones del año de los lectores y la del site es la aceptación de los singles de C. Tangana: si nosotros hemos apostado por un top 1 triple, los lectores no ven tan claro que la posición de honor pertenezca a Antón y ninguno de sus temas publicados este año aparece en el top 10: ‘Demasiadas mujeres’ se queda a las puertas (11) mientras ‘Nunca estoy’ asoma en el top 23 y ‘Tú me dejaste de querer’ en el top 28. Aun así, C. Tangana es uno de los pocos artistas que llegan a la lista con hasta tres canciones distintas: los otros son Bad Bunny y la mencionada Jessie Ware. Hacen doblete Dua Lipa, Taylor Swift, The Weeknd, Lady Gaga, Kylie Minogue, Christine and the Queens, Haim, Phoebe Bridgers y Arca.

Vuelve a predominar en la lista votada por los lectores la música firmada por mujeres, pues solo 12 hombres aparecen en ella: Perfume Genius es el único de todo el top 10, y también hacen acto de presencia Jamie xx, SG Lewis, Residente o Guitarricadelafuente. Además, el pop reina frente a estilos como el rock, en el que solo Haim o Phoebe Bridgers aportan su grano de arena: los lectores no son fans de Fontaines D.C., The Strokes, IDLES o Pantocrator, aunque sí de Triángulo de Amor Bizarro, como demuestra su lista de discos más votados. Mil gracias a Dardo por compilar la lista que veréis a continuación y a Efrenrodher por el fantástico diseño de fotos con el que han sido desvelados los resultados, y que pueden verse en en nuestros foros.

1.-Dua Lipa / Physical

2.-Jessie Ware / What’s Your Pleasure?

3.-Lady Gaga, Ariana Grande / Rain on Me

4.-Perfume Genius / On the Floor

5.-Jessie Ware / Spotlight

6.-Kylie Minogue / Say Something

7.-Christine and the Queens / People I’ve been sad

8.-Jessie Ware / Save a Kiss

9.-Miley Cyrus / Midnight Sky

10.-Christine and the Queens, Caroline Polachek / La vita nuova

11.-C. Tangana / Demasiadas mujeres

13.-Fiona Apple / I Want You to Love Me

14.-Taylor Swift / cardigan

15.-Troye Sivan / Easy

16.-Bad Bunny / Safaera

17.-Phoebe Bridgers / Kyoto

18.-The Weeknd / In Your Eyes

18.-Dua Lipa / Levitating

20.-Rigoberta Bandini / Too Many Drugs

21.-Annie / The Streets Where I Belong

22.-Charli XCX / forever

23.-C. Tangana / Nunca estoy

23.-Haim / I Know Alone

23.-Lianne La Havas / Bittersweet

26.-Alizzz, Amaia / El encuentro

27.-Kylie Minogue / Magic

28.-C. Tangana, La Húngara, Niño de Elche / Tú me dejaste de querer

28.-Soleá Morente / Lo que te falta

30.-Phoebe Bridgers / I Know the End

31.-Rosalía / Juro que

32.-Sen Senra / Perfecto

32.-Sufjan Stevens / Video Games

32.-Taylor Swift / august

35.-Grimes / Delete Forever

36.-Lady Gaga / 911

37.-Bad Gyal / Blin Blin

37.-Jamie xx / Idontknow

37.-Residente / René

40.-Arca / Riquiquí

40.-Bad Bunny / La santa

40.-Cupido / La pared

43.-070 Shake / Guilty Conscience

44.-Romy / Lifetime

45.-Yelle / Je t’aime encore

46.-Haim / The Steps

46.-Rina Sawayama / XS

48.-Guitarricadelafuente / Ya mi mama me decía

48.-Arca / Mequetrefe

48.-Bad Bunny / Si veo a tu mamá

51.-Dagny / Somebody

51.-Megan Thee Stallion, Beyoncé / Savage Remix

51.-SG Lewis, Robyn, Channel Tres / Impact

51.-The Weeknd / Save Your Tears