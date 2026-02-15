Ven’nus / Mai vista trista

Ven’nus es una de las artistas que están despuntando en la escena catalana. Natural de Sabadell, Valèria Núñez Saurí se ha dado a conocer con singles tan chulos como ‘Nena’ o ‘Xiuxiueig’, aunque, de momento, sus temas más escuchados son colaboraciones con 31FAM y Figa Flawas. ‘Mai vista trista’ debería cambiar este paradigma, ya que Ven’nus merece ser reconocida por su propia música.

‘Mai vista trista’ es el segundo trabajo largo de Ven’nus tras el lanzamiento de ‘Bocaterrosa’ en 2023. Su objetivo parece ser consolidar un sonido de pop electrónico muy actual, donde conviven guitarras, autotune y todo un surtido de beats electrónicos y atmósferas.

Sin embargo, este trabajo, escrito en parte en Cabanyes, cerca de Vilafranca del Penedès, ofrece más matices. Para empezar, presenta un estilo lírico franco y diarístico que deja pasajes muy bonitos, como los de ‘Puja, puja’ -aparentemente dedicados a una futura hija- o los de ‘No faig res amb la Mar’, una colaboración con Mar Pujol que, en frases como «No digo nada interesante, no hago nada interesante», reflexiona resignadamente sobre la propia mediocridad, con una honestidad que desarma.

Irónicamente, la música de Ven’nus es interesante, aunque no siempre sus discos tengan el enfoque más claro y preciso. No se entiende que los dos bops bailables del disco -‘No existiran’ con Mushkaa y ‘Al PS amb la Maria’ (tremendo homenaje EDM-pop)- aparezcan tan tarde en la secuencia, mientras que composiciones más difusas como ‘Pel passadís’ o ‘Tan ron x per tan poc amor’ se sitúan antes.

Aun así, la mayoría de veces Ven’nus elige el camino correcto, arriesgando con diferentes ritmos, colores y texturas. Así, ‘Pel passadís’ se vale de atractivas percusiones industriales, y la producción de ‘Carmen se fue’ -dedicada a su trompetista- no puede ser más dinámica, pasando de la melancolía al baile. Las texturas burbujantes de ‘L’any que ve’ o ‘No existiran’, reconfortantes, amortiguan el impacto de unas letras que tratan sobre el desencanto amoroso, la amistad y la salud mental.

‘Qui s’enamori perd’ capta la desilusión romántica a la que ya recurrieron artistas como Sade o Amy Winehouse (ambas tienen canciones tituladas ‘Love Is a Losing Game’), aunque aquí en clave de pop-house, mientras ‘Fa fred ,,, parabrises’ (fan de las comas suspensivas) afila la narrativa con una pullita al privilegio masculino. A través de una perspectiva ultralocal, Ven’nus imagina una Barcelona apocalíptica en ‘Bcn és desert i tu plorant’ o se da un paseo por el barrio de Vilapicina en busca de un nuevo piso.

No hace falta conocer todas las referencias locales para comprender la propuesta de ‘Mai vista trista’, aunque se agradecería que algunas canciones abusaran menos del autotune y el reverb -que en algunos casos se usan simultáneamente- y se mostraran más transparentes, sobre todo porque Ven’nus demuestra que puede acertar en la diana componiendo, sin importar el género. El folk-autotuneado de ‘Deixo d’existir sense morir’ destaca también en un disco que se cierra con una «cançó de bressol», una bonita nana que, sutilmente, nos devuelve al principio.