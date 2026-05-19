Blanco Palamera / bIIIp

Dicen Blanco Palamera que esperan que la escucha de su nuevo disco, ‘bIIIp’, se sienta como ha sido el propio proceso creativo. Atención a las palabras que utilizan: “fragmentado, acelerado, sin sentido, inspirado, aburrido, minimalista, perdido”. ‘bIIIp’ es exactamente todo eso: un trabajo en el que Manu y Xoán exploran nuevos caminos creativos, aunque estos no terminen de cuajar en un álbum tan sólido como cabría esperar.

Cuentan que durante la grabación se dejaron llevar por la curiosidad y se permitieron “no tener una meta clara” y “perderse en el proceso”. ‘bIIIp’ sí tiene un enfoque concreto que, como se intuye al observar su curiosa portada, gira en torno al ritmo entendido desde distintos estilos, del jazz-funk a la favela brasileña. La propuesta es caleidoscópica y fragmentada y deja una sensación de investigación constante.

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Los ecos brasileños introducen el álbum con las baterías de ‘Lego(K)’, una composición muy sofisticada que alterna rítmica y melancolía pianística, y que construye hábilmente tensión hasta que la canción es invadida por la excitante irrupción de un sintetizador de aires techno. Interludios como ‘FUROR’ exploran las rítmicas del jazz-funk, mientras otros como ‘ElSofáDeMisOGs’ prefieren cuidar más la atmósfera.

Las canciones de ‘bIIIp’ son sólidas -algunas más que otras-, aunque con altibajos. ‘EstoEsAmor’ es de las pocas piezas más progresivas y que parecen verdaderamente “completas”, y ‘Besties’, en su faceta más R&B y baladesca, es sin duda la más accesible del conjunto. Por contra, piezas como ‘CorazónSalvaje’ parecen terminar demasiado rápido, dejando su potencial a medias, y si ‘AzulTanFrío’ resulta exquisita en lo sonoro, menos estimulante resulta que Marem Ladson aparezca solo haciendo coros, como si imitara el viento peinando el mar.

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Es especialmente subrayable, en este sentido, el elaborado trabajo instrumental de ‘bIIIp’: piezas como ‘CadaAñoMejor’ o la final ‘EstoEsAmor’ no solo ofrecen melodías seductoras, sino también entramados rítmicos excitantes y un abanico de sonidos y texturas. Los ecos a R&B, drum’n’bass o jazz-funk se suceden rápidamente, dando como resultado un conjunto tan identificable como escurridizo. Da la sensación de que han aprendido cosas de El Guincho, aunque que Blanco Palamera operen en este nivel creativo siendo independientes tiene especial mérito.

La estructura de ‘bIIIp’ sí resulta algo rara: interludios como ‘TodoN’ llegan demasiado pronto; de hecho, diría que hay demasiados de ellos. Las canciones apuestan por la inmediatez y la frescura, pero no siempre parecen del todo completas. Así que Blanco Palamera tienen razón: este tercer disco resulta por momentos inspirado, en otros aburrido, pero el enfoque fragmentado es precisamente la gracia.