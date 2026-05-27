Genesis Owusu / Redstar Wu & the Worldwide Scourge

«El nuevo álbum es una llamada a despertar antes de que sea demasiado tarde. Los unos no somos los enemigos de los otros. Las personas trans y los inmigrantes no tienen la culpa de que los putos huevos estén tan caros». Genesis Owusu concedía el año pasado esta entrevista a The Guardian en la que anticipaba la temática de su tercer trabajo, ‘Redstar Wu & the Worldwide Scourge’.

Un sentir muy bien retratado en el tema cuasi titular ‘The Worldwide Scourge’, en el que menciona irónicamente arquetipos como «los palestinos odian a los gays» o «las personas trans son pecadoras».

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El australiano de origen ghanés que se ha caracterizado por su mezcla de rap, indie, electrónica, ritmos africanos y funk, llevando a recibir comparaciones con gente que jamás había escuchado previamente, ha querido hacer un retrato de lo que es el planeta Tierra en la década de los 20. El primer tema del álbum, ‘PIRATE RADIO’, reparte contra Elon Musk (al que llama «puto raro»), Donald Trump o los fans de Kanye West. En ‘MOST NORMAL AMERICAN VOTER’ critica la falta de información de la gente que acude a las urnas.

Es extraño que un álbum que pretende ser un «azote global» como este, desarrollado junto al productor Dann Hume, suene a veces tan abotargado. Bajando el tempo y con cierto aire funk o jamaicano, ‘HELLSTAR’ y ‘BLESSED ARE THE MEEK’ no serán los himnos guerreros que te hagan querer tomar las calles a modo de protesta. Como tampoco el añadido de Ladyhawke a ‘FALLING BOTH WAYS’ eleva demasiado esa primera mitad del disco.

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A Genesis Owusu se le da mejor soltar los perros de los que hablaba en su excelente álbum de debut, y es por eso que la electrónica ‘BIG DOG’ es una de las grandes dianas de este trabajo. Ojalá hubiera más canciones como esta o como la eléctrica ‘DEATH CULT ZOMBIE’, donde salen de nuevo a relucir sus conexiones con la cultura británica, esta vez a través de los Blur de ‘Parklife’.

El primer viaje que ha hecho a Ghana como artista, ahora que sus padres por fin se han podido permitir volver desde Australia a su país de origen, queda retratado en el vídeo de ‘LIFE KEEPS GOING’, más que en el sonido del álbum. Un disco variado como siempre lo han sido los trabajos de Genesis Owusu, en el que incluso cabe una rareza como ‘4LIFE’, con su voz irreconocible, explicándonos cuánto echa de menos a sus amigos.

Ya hay críticas proclamando que esta grabación atípica, que a duras penas parece suya, es lo peor del disco y también lo mejor, y todo el mundo tendrá su parte de razón. Porque no, no es lo que musicalmente necesitaba el tercer disco de Genesis Owusu para que nos apegáramos a sus muy necesarias canciones revolucionarias, pero sí la típica cosa inesperada que hace de Genesis Owusu, Genesis Owusu.