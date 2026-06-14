Fuji? / Super Sweet

Fuji? fue al instituto con rusowsky, lo que significa que empezaron a hacer música prácticamente en la misma época. Aunque su primer «disco», titulado ‘hanami’, constaba de 7 pistas que sí recordaban bastante al pop etéreo del colectivo de rusiaIDK, en ‘Super Sweet’ el artista y productor madrileño se desmarca por la vía del funk y la música de club. Es el tipo de álbum que convierte cualquier paseo en una fiesta.

Carlos Jiménez se inspira en la cultura japonesa, en la que estuvo inmerso durante un mes y medio mientras se recorría el país en bici, para el apartado estético y filosófico del disco, pero ‘Super Sweet’ no es un álbum de city pop. El groove recorre todos los cortes del proyecto, desde la relajada intro de ‘90%’ hasta sus estimulantes momentos finales con ‘TOP’, mientras se mezcla con elementos del hip hop, el pop, la electrónica y hasta la música caribeña en el acertadísimo remix de ‘muñekitos’, originalmente lanzada en 2023.

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Otro de los pilares del disco es el humor. Los momentos en los que Fuji? se toma en serio a sí mismo se cuentan con los dedos de una mano, y sobran. No es solo por su excéntrica interpretación en temas como ‘Like!’ o ‘Gatito’, sino también por su capacidad de hacer temas tan meta como ‘Esto Es Un Interludio’, que más allá de la broma podría ser el tema más bailongo del disco. “Ya no tenía más canciones que sacar / Así que un interludio para rellenar”, canta Fuji? en las primeras líneas.

Uno de los momentos “serios” sería la canción ‘Momiji’, en la que Fuji? asegura tener “roto el corazón” a la vez que exige un amor de verdad: “Merezco que me quieran / Me merezco tu amor”, canta. Ni siquiera llega a ser el momento triste del LP, siendo más nostálgico que otra cosa. A la vez, estas también resultan ser algunas de las mejores letras del disco, que en general pone por delante una producción vistosa y unas melodías memorables a un apartado lírico sólido. En ‘Magika’ canta: “Yo tengo amiguitas que si botan hace ‘clap’ / Lo dije en otro tema pero pussy bomboclat”. Estas frases no van a cambiar la vida a nadie, pero sí te pueden poner a bailar fácilmente, apareciendo en una de las partes más pegadizas de la canción.

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Según cuenta el propio artista, la creación del disco ha sido un tedioso proceso de 4 años, en los que ha tenido que aprender a tocar el bajo y la guitarra, entre otras cosas: “Todo el disco está hecho por mí”, asegura. Así, encontramos un punto de experimentación en la aparición de líneas de bajo imposibles, producto de grabarlo de toma en toma; compases inusuales, como el 7/4 de ‘Like!’, que en ningún momento la hace menos accesible; o puentes tan singulares como el de ‘Robotika’, que viene de la nada y resulta ser lo único que se mantiene de la versión original de la canción, creada hace 4 años.

Aunque técnicamente ‘Super Sweet’ se trata del segundo disco de Fuji?, podría considerarse como su debut al ser su lanzamiento más robusto hasta la fecha. Tras haber seguido una ruta distinta a la del colectivo de rusowsky o Ralphie Choo, Fuji? también ha encontrado un valioso filón que no se aprovecha lo suficiente en la industria nacional. Necesitamos más funk en España, y él lo sabe.