Fuji? merece que le quieran

Fuji? es un productor madrileño de 24 años que este año publicará su segundo álbum bajo el título de ‘Super Sweet’. Eso significa que tenía tan sólo 18 cuando colaboró con rusowsky en ‘Agüita de coco’ (2020) y tan sólo 20 cuando debutó con un álbum de 7 pistas titulado ‘hanami’ (2022).

Seguidor de la cultura japonesa, en aquel momento quiso evocar «el acto tradicional de contemplar la floración de los sakuras: un espectáculo de belleza absoluta y fragilidad extrema, que dura apenas unos días». Y es que Fuji? se recrea en la fugacidad del pop digital en estos tiempos en que todo parece efímero, pero desde la reflexión de que la música es por naturaleza «un arte efímero, un instante sonoro que desaparece tan pronto como se escucha».

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Algo discutible cuando atendemos al encanto de los singles principales de su próximo disco. ‘Momiji’, marcado por el estribillo «merezco que me quieran, merezco tu amor», tiene un delicioso beat que remite a los años 90 y un teclado profundamente evocador en segundo plano. Su nombre se refiere a «la contemplación de las hojas rojas del arce japonés en otoño, justo antes de caer».

‘Tú y yo’, su último single hasta ahora, y nuestra Canción del Día hoy, eleva el nivel. Y es que si normalmente podemos vincular a Fuji? con el colectivo Rusia IDK, en este tema mete un bajo funk, cierto ritmo disco y un ambiente playero que le acerca mucho más a los momentos más hedonistas de Avalanches.

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‘Super Sweet’ (Coequipier Records, 2026), que estará disponible el 17 de abril, contendrá tanto ‘Momiji’ como ‘Tú y yo’, y desde su sello avanzan que el disco incluirá desde este «funk y disco de tonos rosados hasta R&B, hip-

hop cinematográfico o incluso bolero».

