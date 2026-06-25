Rels B / love love FLAKK

En este mundo de vértigo en el que lo que parecía que iba a cambiar el mundo hace nada ya ni se recuerda, no sé si hemos prestado atención suficiente a la colaboración que Rels B ha realizado con Kali Uchis. El que es uno de los artistas españoles más internacionales con la que es una de las mejores divas pop surgidas en los últimos años. Y fue tan fácil como que, siendo fan desde hace años, él le mandó la canción por Instagram y le gustó.

Con la autoría única de ellos dos, Daniel Heredia Vidal y Karly-Marina Loiza, y la producción de Omar Alcaide y soundsbyhugo, entregan uno de esos números esponjosos en que ambos se desenvuelven como pez en el agua. Primero Rels B le tira los tejos («Ella es un bombón, chula, fina, independiente»), después Kali Uchis despliega todos sus encantos («Telling you, «Papi, papi, yo sí sé qué hacer»»), y finalmente él se postula como «chulo» también: se ríe de otro feíto porque él está «más guapo».

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Seguro que es verdad. Lo de Rels B está «tan guapo» que ni siquiera este tema, ‘El Cielo’, destaca del todo en un álbum de 10 canciones y 22 minutos que recoge lo sembrado durante toda su carrera. Aunque breve, ‘love love FLAKK’ consigue ser uno de sus álbumes más completos. Sin renunciar a su base R&B (‘APRENDÍ A DECIR QUE NO’), seduce en su inclinación al afrobeat (la animadísima ‘QUIÉN TE VE’), el jazz (‘SUEÑO’ samplea ‘Someone to Watch Over’ de Ella Fitzgerald) o la bossa (‘PAÑUELITO DE SEDA’ suena exquisita bajo la producción de Masy Beats).

‘love love FLAKK’ es un álbum, como no podía ser de otra forma, cargado de amor y sexo («Me gusta más tu boca / Que todos esos miеrdas pasa’os de farlopa», dice ‘SUEÑO’). Pero puede que su tema principal sea más bien la libertad. Ser uno mismo. Dejar atrás a la gente que presume ser nuestra amiga y luego nos hace daño. Reivindicar todo tipo de belleza.

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Así, ‘APRENDÍ A DECIR NO’ es un refugio del dolor que produce el mundo exterior («Quédate en casa mejor / Fuera no existe el amor / Aquí dentro no existe el dolor / Aquí nadie va a dar su opinión»). ‘LLEVA AL SOL’ asegura que «igual de bonito es un Casio que un Rolex». Arranca el disco ‘EL MUNDO X TI’ cantando contra quienes son «un quiero y no puedo», contra quienes esperan «el brillo de otros para comer». Y termina el álbum ‘A 2000 PIES’ con un mensaje definitivo en el que Rels B subraya el error de no haber confiado en sí mismo, hablando de un futuro en el que formar una familia. «Ven conmigo, vuela libre», dice quizá avanzando una retirada que ha dejado caer varias veces.

Su personalidad sigue muy bien definida en base a referentes muy variados. ‘UN PLACER CONOCERTE’ contiene una interpolación de ‘Fiebre’ de Bad Gyal, mientras la balada de guitarra rasgada ‘MÁS QUE TÚ’ es una de esas composiciones que le vinculan con Alejandro Sanz, con quien ha colaborado. Y luego el interludio no es sino un «speech» del jugador de baloncesto Allen Iverson hablando de quienes no son realmente sus amigos. ‘TÚ VAS SIN (fav)‘, del verano pasado, sigue siendo su gran hit este año (continúa en el top 20 en listas). Él sigue creando otras cosas interesantes.