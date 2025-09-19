Resulta que Alejandro Sanz y Rels B encajan

Este año Alejandro Sanz ha publicado un EP llamado ‘¿Y ahora qué?’ en el que aparecían Shakira, Grupo Frontera y Manuel Turizo. Para sorpresa de todo el mundo, con solo 6 canciones, ha terminado aspirando a Álbum del Año en los Grammys Latinos. Diríamos que no debía de haber demasiado nivel, pero entre el resto de nominados encontramos a Bad Bunny y Natalia Lafourcade. Casi nada.

Por su parte, Rels B ha logrado su primer número 1 en España con el viral ‘Tu vás sin (fav)‘. Y ahora, lanzan un tema conjunto.

- Publicidad -

‘No me tires flores’ dice la nota de prensa que nace de «la más pura admiración mutua» y «de una conexión artística natural y espontánea entre los dos artistas». Clichés de gabinetes aparte, lo cierto es que ambos encajan a la perfección por lo que no habíamos caído en que tenían en común. ‘No me tires flores’ es una balada veraniega con tintes flamenquitos y R&B que, por su guitarra, o por su olor a brisa de verano, pega tanto en el repertorio de Alejandro Sanz, como en el de Rels B. Uno la podría insertar perfectamente antes de ‘Corazón partío‘, y el otro antes de ‘La vida sin ti‘ (después, quizá fuera un poco bajón).

Como si los dos se acabaran de poner ‘Fragile’ de Sting, Alejandro y Daniel exhiben el registro más sedoso y delicado de su voz, hablando además de la soledad que conlleva la fama, y por supuesto del amor. «Más amigos yo pedí pa’ este año nuevo / cada día tengo menos, pierdo más», dice Rels B. «A veces solo necesito tener los pies en la arena», dice la estrofa de Sanz. «Las mejores amistades son las que menos se hablan, llévame a donde todo sean flores, quiéreme si es como yo te quiero» dice otra parte de la letra.

- Publicidad -

El vídeo fue grabado en en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el pasado 12 de septiembre, y ha sido dirigido por el realizador argentino Diego Álvarez de Plataforma.



Todas las novedades de este viernes