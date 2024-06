‘La vida sin ti’ de Rels B y Lia Kali es la balada del momento

Rels B tiene nuevo disco en el mercado. Se llama ‘A New Star (1993)‘ y ya ha sido top 2 en España. El mayor éxito de este álbum está siendo ‘La vida sin ti’, un dúo con Lia Kali que un mes después de ser top 7 en nuestro país, continúa fuerte en el número 13 de singles de nuestro país, lo cual tiene mucho mérito, pues es una balada. Es nuestra Canción del Día para este domingo.

‘La vida sin ti’ es una canción de desamor con una estructura muy particular. Lia Kali abre y cierra la canción con lo que podríamos considerar el estribillo, y Rels B entrega lo que podríamos considerar una estrofa única, en el centro de la composición. Como haciendo homenaje al tema principal de la canción, es decir, la ausencia de la otra persona, los caminos de Rels B y Lia Kali no llegan a cruzarse. En este caso, el dúo no suena artificial o forzado, sino que parece haberse buscado que sus voces no se solapen, en reflejo de que los amantes ya no están juntos.

- Publicidad -

Así, Lia Kali se queda la parte más poética: «La cama sin ti / Una plaza sin gente / Un jeque indigente / Un puchero sin sal / La vida sin ti / Una guitarra sin cuerda / Un mechero sin piedra / Un vuelo bajo el mar»…

… y Rels B su típico fraseo a medio camino entre el rap, el R&B y un poquito el pop. En «Te olvidaste de mí por echarte a volar / No hay quién pare esos pies», incluso suena un poquito a Alejandro Sanz, para bien. ‘Ojitos lindos’ de Bad Bunny y Bomba Estéreo podría ser también una referencia, así como el flamenco chill de unos Chambao.

- Publicidad -

El invitado sorpresa de ‘La vida sin ti’ es ese Pablo Enoc que encontramos en los créditos y que no es otro que DELLAFUENTE. Y es que la estrofa «Hace mucho tiempo que quiero complacerte / Y verás que no es fácil, mujer / Dame tu palabra de que vas a quedarte / Y lo harás cuando no haya también» es una referencia a su tema de 2016 ‘Los millones que no tengo‘.

En cuanto a Lia Kali, merece la pena mencionar el recorrido de su disco ‘Contra todo pronóstico’, que pese a haberse editado en marzo de 2023, es ahora cuando está teniendo más repercusión. Ha sido recientemente top 38 en España y ya lleva 10 semanas en el top 100 oficial de Promusicae. Sin duda, es uno de los sleepers de la temporada.