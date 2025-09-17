Aitana, Judeline, Rusowsky, Guitarrica… nominados a los Latin GRAMMYs

Bad Bunny lidera las nominaciones de la 26ª edición de los Latin GRAMMYs, que se celebra el próximo 17 de noviembre en Las Vegas. Gracias a su último álbum, ‘Debí Tirar Más Fotos‘, Bad Bunny aspira a 12 premios, indica Billboard, aunque en principio es imposible que los recoja todos, ya que en varias categorías dobla nominaciones, por lo que compite contra sí mismo.

El productor y compositor Edgar Barrera, y el dúo CA7RIEL & Paco Amoroso, empatan con 10 nominaciones, y son junto a Bad Bunny los favoritos de la edición.

La representación española de los Latin GRAMMYs no viene solo de Alejandro Sanz, sino que también están nominados Aitana en Mejor álbum de pop contemporáneo por ‘Cuarto azul‘ -que logra una segunda mención por Mejor diseño de empaque- o Leiva en Mejor álbum de rock por ‘Gigante‘, mientras tanto Judeline como Rusowsky se disputan el Mejor álbum alternativo por ‘Bodhiria‘ y ‘DAISY‘, respectivamente. Judeline obtiene otras dos nominaciones por Mejor canción alternativa (‘Joropo’) y Mejor ingeniería de grabación para un álbum (‘Bodhiria’). El guitarrista Yerai Cortés se cuela en las nominaciones a Mejor artista nuevo. Guitarricadelafuente araña una mención en Mejor vídeo musical corto por ‘Full time papi‘.

Las nominaciones completas están disponibles en Billboard.

Álbum del año

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Papota – CA7RIEL y Paco Amoroso

Raíces – Gloria Estefan

Puñito de Yocahú – Vicente García

Al Romper la Burbuja – Joaquina

Cancionera – Natalia Lafourcade

Palabra de To’s Seca – Carín León

Caju – Liniker

En Las Nubes – Con Mis Panas – Elena Rose

¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz

Grabación del Año

Baile Inolvidable – Bad Bunny

DTMF – Bad Bunny

El Día del Amigo – CA7RIEL y Paco Amoroso

#Tetas – CA7RIEL y Paco Amoroso

Desastres Fabulosos – Jorge Drexler y Conociendo Rusia

Lara – Zoe Gotusso

Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G

Cancionera – Natalia Lafourcade

Ao Teu Lado – Liniker

Palmeras en el Jardín – Alejandro Sanz

Mejor Nuevo Artista

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi

Canción de Año

Baile Inolvidable – Bad Bunny

Bogotá – Andrés Cepeda

Cancionera – Natalia Lafourcade

DTMF – Bad Bunny

El Día del Amigo – CA7RIEL y Paco Amoroso

Otra Noche de Llorar – Mon Laferte

Palmeras en el Jardín – Alejandro Sanz

Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G

#Tetas – CA7RIEL y Paco Amoroso

Veludo Marrom – Liniker

Mejor álbum pop contemporáneo

Cuarto Azul, Aitana

Palacio, Elsa y Elmar

al romper la burbuja, Joaquina

En Las Nubes – Con Mis Panas, Elena Rose

¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz

Mejor álbum de música alternativa

PARA QUIEN TRABAJAS Vol. I, Marilina Bertoldi

Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso

Bodhiria, Judeline

TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA, Latin Mafia

DAISY, Rusowsky

Mejor álbum de música urbana

DeBí TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny

Underwater, Fariana

Nicki, Nicki Nicole

MPC (Música Popular Carioca), Papatinho

Elyte, Yandel

Mejor álbum de rock

Legado, A.N.I.M.A.L

Luna En Obras (En Vivo), Marilina Bertoldi

A TRES DÍAS DE LA TIERRA, Eruca Sativa

Gigante, Leiva

Novela, Fito Páez

Mejor canción alternativa

“El Ritmo”, Salvador Colombo, songwriter (Bandalos Chinos)

“Joropo”, Javier Fernández Blanco, Pablo Gómez Cano, Roberto Gutierrez Acosta, Andrés De Las Heras, Judeline & Pablo López García, songwriters (Judeline)

“Siento Que Merezco Más”, Latin Mafia, songwriters (Latin Mafia)

“(Sola)”, Paloma Morphy, songwriter (Paloma Morphy)

“#Tetas”, Paco Amoroso, Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Vicente Jiménez “Vibarco” & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso)

Mejor álbum cantautor

Dos Hemisferios, Alejandro y María Laura

el cuerpo después de todo, Valeria Castro

Cancionera, Natalia Lafourcade

Cosas Que Sorprenden A La Audiencia, Vivir Quintana

Relatos, Ale Zéguer

Mejor canción cantautor

“aeropuerto”, Joaquina, songwriter (Joaquina)

“Amarte sin que quieras irte”, Camilú, songwriter (Camilú)

“Cancionera”, Natalia Lafourcade, songwriter (Natalia Lafourcade)

“Como Un Pájaro”, Silvana Estrada, songwriter (Silvana Estrada)

“Quisqueya”, Vicente García, songwriter (Vicente García)

Mejor Canción de Raíces

Aguacero – Luis Enrique y C4 Trío

Como Quisiera Quererte – El David AGuilar y Natalia Lafourcade

El Palomo y la Negra – Natalia Lafourcade

Ella – Anita Vergara y Tato Marenco

Jardín del Paraíso – Monsieur Periné, Julio Reyes y Bejuco

Lo Que Le Pasó A Hawaii – Bad Bunny

Mejor Música Para Medios Visuales

Cada Minuto Cuenta (Prime Video) – Pedro Osuna

Cien años de Soledad (Netflix) – Camilo Sanabria

El Eternauta (Netflix) – Federico Jusid

In The Summers – Eduardo Cabra

Pedro Páramo (Netflix) – Gustavo Santaolalla