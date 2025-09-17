Aitana, Judeline, Rusowsky, Guitarrica… nominados a los Latin GRAMMYs

Bad Bunny lidera las nominaciones de la 26ª edición de los Latin GRAMMYs, que se celebra el próximo 17 de noviembre en Las Vegas. Gracias a su último álbum, ‘Debí Tirar Más Fotos‘, Bad Bunny aspira a 12 premios, indica Billboard, aunque en principio es imposible que los recoja todos, ya que en varias categorías dobla nominaciones, por lo que compite contra sí mismo.
El productor y compositor Edgar Barrera, y el dúo CA7RIEL & Paco Amoroso, empatan con 10 nominaciones, y son junto a Bad Bunny los favoritos de la edición.
La representación española de los Latin GRAMMYs no viene solo de Alejandro Sanz, sino que también están nominados Aitana en Mejor álbum de pop contemporáneo por ‘Cuarto azul‘ -que logra una segunda mención por Mejor diseño de empaque- o Leiva en Mejor álbum de rock por ‘Gigante‘, mientras tanto Judeline como Rusowsky se disputan el Mejor álbum alternativo por ‘Bodhiria‘ y ‘DAISY‘, respectivamente. Judeline obtiene otras dos nominaciones por Mejor canción alternativa (‘Joropo’) y Mejor ingeniería de grabación para un álbum (‘Bodhiria’). El guitarrista Yerai Cortés se cuela en las nominaciones a Mejor artista nuevo. Guitarricadelafuente araña una mención en Mejor vídeo musical corto por ‘Full time papi‘.
Las nominaciones completas están disponibles en Billboard.
Álbum del año
Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
Papota – CA7RIEL y Paco Amoroso
Raíces – Gloria Estefan
Puñito de Yocahú – Vicente García
Al Romper la Burbuja – Joaquina
Cancionera – Natalia Lafourcade
Palabra de To’s Seca – Carín León
Caju – Liniker
En Las Nubes – Con Mis Panas – Elena Rose
¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz
Grabación del Año
Baile Inolvidable – Bad Bunny
DTMF – Bad Bunny
El Día del Amigo – CA7RIEL y Paco Amoroso
#Tetas – CA7RIEL y Paco Amoroso
Desastres Fabulosos – Jorge Drexler y Conociendo Rusia
Lara – Zoe Gotusso
Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G
Cancionera – Natalia Lafourcade
Ao Teu Lado – Liniker
Palmeras en el Jardín – Alejandro Sanz
Mejor Nuevo Artista
Alleh
Annasofia
Yerai Cortés
Juliane Gamboa
Camila Guevara
Isadora
Alex Luna
Paloma Morphy
Sued Nunes
Ruzzi
Canción de Año
Baile Inolvidable – Bad Bunny
Bogotá – Andrés Cepeda
Cancionera – Natalia Lafourcade
DTMF – Bad Bunny
El Día del Amigo – CA7RIEL y Paco Amoroso
Otra Noche de Llorar – Mon Laferte
Palmeras en el Jardín – Alejandro Sanz
Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G
#Tetas – CA7RIEL y Paco Amoroso
Veludo Marrom – Liniker
Mejor álbum pop contemporáneo
Cuarto Azul, Aitana
Palacio, Elsa y Elmar
al romper la burbuja, Joaquina
En Las Nubes – Con Mis Panas, Elena Rose
¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz
Mejor álbum de música alternativa
PARA QUIEN TRABAJAS Vol. I, Marilina Bertoldi
Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso
Bodhiria, Judeline
TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA, Latin Mafia
DAISY, Rusowsky
Mejor álbum de música urbana
DeBí TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
Underwater, Fariana
Nicki, Nicki Nicole
MPC (Música Popular Carioca), Papatinho
Elyte, Yandel
Mejor álbum de rock
Legado, A.N.I.M.A.L
Luna En Obras (En Vivo), Marilina Bertoldi
A TRES DÍAS DE LA TIERRA, Eruca Sativa
Gigante, Leiva
Novela, Fito Páez
Mejor canción alternativa
“El Ritmo”, Salvador Colombo, songwriter (Bandalos Chinos)
“Joropo”, Javier Fernández Blanco, Pablo Gómez Cano, Roberto Gutierrez Acosta, Andrés De Las Heras, Judeline & Pablo López García, songwriters (Judeline)
“Siento Que Merezco Más”, Latin Mafia, songwriters (Latin Mafia)
“(Sola)”, Paloma Morphy, songwriter (Paloma Morphy)
“#Tetas”, Paco Amoroso, Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Vicente Jiménez “Vibarco” & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso)
Mejor álbum cantautor
Dos Hemisferios, Alejandro y María Laura
el cuerpo después de todo, Valeria Castro
Cancionera, Natalia Lafourcade
Cosas Que Sorprenden A La Audiencia, Vivir Quintana
Relatos, Ale Zéguer
Mejor canción cantautor
“aeropuerto”, Joaquina, songwriter (Joaquina)
“Amarte sin que quieras irte”, Camilú, songwriter (Camilú)
“Cancionera”, Natalia Lafourcade, songwriter (Natalia Lafourcade)
“Como Un Pájaro”, Silvana Estrada, songwriter (Silvana Estrada)
“Quisqueya”, Vicente García, songwriter (Vicente García)
Mejor Canción de Raíces
Aguacero – Luis Enrique y C4 Trío
Como Quisiera Quererte – El David AGuilar y Natalia Lafourcade
El Palomo y la Negra – Natalia Lafourcade
Ella – Anita Vergara y Tato Marenco
Jardín del Paraíso – Monsieur Periné, Julio Reyes y Bejuco
Lo Que Le Pasó A Hawaii – Bad Bunny
Mejor Música Para Medios Visuales
Cada Minuto Cuenta (Prime Video) – Pedro Osuna
Cien años de Soledad (Netflix) – Camilo Sanabria
El Eternauta (Netflix) – Federico Jusid
In The Summers – Eduardo Cabra
Pedro Páramo (Netflix) – Gustavo Santaolalla