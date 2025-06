Aitana, top 1 en España, mete en el top 100 de singles hasta el interludio

Aitana entra al número 1 de Discos en España con ‘Cuarto azul‘, como no podía ser de otra forma dada su popularidad durante los últimos años, y también una excelente promoción que ha incluido una «listening party» multitudinaria con la artista en el Movistar Arena.

Todos los álbumes de Aitana han sido número 1 en nuestro país, pero también lo fue el EP ‘Tráiler’, por lo que acumula 5 números 1 en la lista de discos española, pese a tener técnicamente 4. Además, ‘Cuarto azul’ ha sido certificado directamente como Disco de Oro por la distribución de 20.000 copias en estos primeros días. ‘Cuarto azul’ es también número 1 en vinilos.

Pero es que además, Aitana sitúa hasta 20 temas en el top 100 de singles oficial de nuestro país. ¿Cómo puede tener 20 temas en el top 100 si su disco tiene 19 canciones? Porque aún permanece en la lista su colaboración con Quevedo, lógicamente no incluida en ‘Cuarto azul’. Por lo demás, Aitana ha metido en el top 100 hasta el interludio del álbum, destacando la aceptación de ‘Cuando hables con él’ o el escaso entusiasmo por singles pasados como ‘Segundo intento’ o ‘Sentimiento natural’. La gente está escuchando más ‘Conexión psíquica’, ‘Superestrella’ o incluso la canción con Fangoria:

4.-Cuando hables con él

8.-6 de febrero

15.-Duele un montón despedirme de ti, con Jay Wheeler

20.-Conexión psíquica

22.-Superestrella

24.-La chica perfecta, con Fangoria

28.-Gran Vía, de Quevedo

31.-Ex Ex Ex, con Kenia OS

32.-Cuarto azul

33.-Segundo intento

36.-Desde que ya no hablamos

38.-¿Para qué volver?, con Ela Taubert

44.-Trankis, con Barry B

48.-Sentimiento natural, con Myke Towers

53.-En el centro de la cama

56.-De 1 beso a 2 besos

58.-Música en el cielo

59.-Lía

62.-Hoy es tu cumpleaños, con Danny Ocean

81.-Luz de la mañana (interlude)

Volviendo a la lista de álbumes en España, además de Aitana; llega al top 10 Miley Cyrus con ‘Something Beautiful‘. El número 1 se le ha resistido a Cyrus en todos los territorios, y en España queda en un puesto número 6. A las puertas del top 10, ‘Pórtate bien!’ de MVRK.

Otras entradas de la semana han sido ‘Amor de barrio’ de FernandoCosta (puesto 21), ‘Trinidad Bendita’ de Blessd (puesto 32), ‘Corazón negro’ de Luis Cortés (puesto 50), ‘Sendé’ de Ryan Castro (puesto 57), ‘T’estimo es te quiero’ de Alfred García (puesto 59), ‘Seventeen 5th Album» de Seventeen (puesto 63), ‘Una ópera egipcia’ de Los Planetas (puesto 64), ‘Dolor en efectivo’ de Ergo Pro (puesto 66), ‘125 km’ de Serko (puesto 77), ‘Aguachile’ de India Martinez (puesto 79), ‘Let All that We Imagine Be the Light‘ de Garbage (puesto 84) y ‘Raíces’ de Gloria Estefan (puesto 87).