Miley Cyrus se la pega en las listas con ‘Something Beautiful’

‘Something Beautiful’ de Miley Cyrus no ha conseguido liderar las listas de álbumes en ningún territorio clave, pese a que la artista viene de un éxito tan certero como ‘Flowers’ en la era anterior. Aquel tema suma ya 2.500 millones de streams solo en Spotify. Está claro que los singles de este año, con ‘End of the World’ a la cabeza, no han alcanzado ni una décima parte de lo que ‘Flowers’ y el nuevo álbum se está resintiendo de ello.

Pese a liderar las midweeks de UK durante el primer fin de semana de salida, ‘Something Beautiful’ ha terminado en el puesto 3 de las listas británicas. Miley no suma así su tercer disco número 1 en las islas.

El resultado en Estados Unidos es similar: un puesto 4, con 44.000 copias vendidas. De ellas, solo 27.000 han sido ventas reales. También un puesto 4 es el resultado obtenido en Alemania o Australia, pero a medida que nos alejamos del mundo anglosajón los resultados son peores: puesto 13 entre los discos internacionales de Japón, puesto 23 en Italia. El resultado español se conocerá a lo largo del día, pero de momento Miley Cyrus no ha logrado el número 1 en ningún mercado.

Por contraste, el anterior ‘Endless Summer Vacation‘ sí fue número 1 en Reino Unido, Irlanda, Noruega, Holanda, Austria o Australia.

Al margen de los resultados de la primera semana, las cosas no pintan demasiado bien en las venideras, debido a la ausencia del nuevo single ‘Easy Lover’ de las listas de éxito. El tema ha obtenido una raquítica entrada en el puesto 64 en Reino Unido y su bajo stream apunta a que esa podría ser su cima. Todo ello a pesar de estar recibiendo el apoyo de playlists como Today’s Top Hits.

Pese al clima generalizado, hay quien entiende que ‘Something Beautiful’ será un disco de culto, como defienden algunas personas en nuestro foro de Miley Cyrus.