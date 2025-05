‘Bésame’ de Alejandro Sanz y Shakira no es una tortura

Ahora que los dúos chico-chica vuelven a estar de moda gracias al enorme éxito de ‘Die with a Smile‘ de Bruno Mars y Lady Gaga, ‘luther‘ de Kendrick Lamar y SZA y -en menor medida- ‘What I Want‘ de Morgan Wallen y Tate McRae, ¿qué opciones tienen Alejandro Sanz y Shakira?

‘Bésame, el tema que, 20 años después, ha vuelto a unir a la pareja de ‘La Tortura‘ y ‘Te lo agradezco, pero no’, no es el afrobeat más innovador que puede sonar en la radio en 2025. No suena avanzado como una producción de Amaarae ni exuberante como una de Tyla o Wizkid. Ni siquiera da la sensación de que la canción haya requerido ocho compositores y cinco productores para salir al mercado.

¿Pero quién puede dudar del potencial de ‘Bésame’, una producción perfectamente agradable y amena, porque no podía ser de otra manera? Guiada por una guitarra eléctrica filtrada, percusiones relajadas y un sonido electrónico envolvente, ‘Bésame’ cumple su función de proponer una canción del verano diferente que refresque la radiofórmula española. Tanto a Shakira como a Sanz les sienta vocalmente bien este contexto rítmico más distendido y la canción se pasa como una brisa.

Shakira, que acaba de anotarse un éxito con otro afrobeat, ‘Soltera‘, vuelve a ser lo mejor de la colaboración, mientras Alejandro Sanz sale del paso entregando sus típicas rimas pasadas de vuelta, como la de «Te escribí esta canción y una lista de cosas pendientes / La primera es hacerte el amor con carácter urgente / La segunda quedarme pa’ siempre». ‘Bésame’, de momento, solo ha llegado al puesto 61 del Spotify España. ¿Hay esperanza o ni se huele el éxito de ‘La Tortura’?

‘Bésame’ pertenece al nuevo EP de Alejandro Sanz, publicado estos días. En el ingeniosamente (no) titulado ‘¿Y ahora qué?’ (tú sabrás, Alejandro), además de Shakira, colaboran Manuel Turizo o Grupo Frontera.

