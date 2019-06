Shakira le “cambia el pH del alma” a Alejandro Sanz, que la invita a cantar ‘La tortura’ en Barcelona

Desde el pasado día 1 de junio, Alejandro Sanz está de minigira por España presentando ‘#ElDisco‘ con un tour que no podría tener otro nombre que #LaGira. En él, este madrileño universal está actuando (y llenando) en grandes recintos de todo el país, como fue el Estadio Benito Villamarín de Sevilla el pasado fin de semana o anoche el Estadio de Cornellá-El Prat, en Barcelona. Además de una versión especial de ‘Corazón patío’ en la que colaboran virtualmente Rocío Márquez y Nathy Peluso, entre otras cantantes, como gran reclamo está contando en cada ciudad con distintos artistas invitados que añaden algo de sazón al espectáculo: si el pasado finde fueron Rosario, Pastora Soler, Antonio Carmona, Paty Cantú o Arturo Pareja Obregón los que se sumaron a él en escena, este sábado han sido Judit Neddermann, el cantaor Arcángel y Shakira los que le han acompañado.

La aparición de la artista colombiana está siendo especialmente comentada en redes sociales por razones evidentes: no sólo era la primera vez en muchos años que se les veía juntos, sino que además la intérprete de ‘El Dorado‘ está siendo noticia estos días por dos sentencias judiciales: la del supuesto plagio de ‘La bicicleta’, que le ha sido favorable; y la aún pendiente por un presunto fraude a la Hacienda española, cuyo juicio comenzaba esta semana. La canción elegida por ambos para interpretar en directo fue ‘La tortura’, el monster-hit que ambos perpetraron juntos en 2005 en la primera parte de ‘Fijación oral’ de la sudamericana.

Especialmente llamativa y algo divagante fue la presentación que el gaditano de adopción Sanz hizo de Shak, “una de esas amigas que sólo con su cercanía me cambia el pH del alma” Espera, ¿¿qué?? Y si esto es WTF, sigue: “A pesar de que ella es como un planeta que orbita en otra galaxia, le pregunté si vendría a darnos un abrazo. Y me dijo que sí”. En esa sucesión de extraños piropos, hoy Shakira responde en Twitter diciéndole “si yo soy un planeta tú eres un astro y ayer brillaste como solo tú sabes”. #LAGIRA continúa todo el mes en España, antes de desplazarse a Norteamérica: el 15 de junio, en Madrid (Wanda Metropolitano); el 21 de junio en Elche (Estadio Martínez Valero) y el 6 de julio en Santiago de Compostela (Monte do Gozo).

Gracias por esas palabras y ese recibimiento!!! Si yo soy un planeta tú eres un astro y ayer brillaste como solo tú sabes @AlejandroSanz!!! Shak pic.twitter.com/dg5Wat8qMR — Shakira (@shakira) June 9, 2019