Shakira y Carlos Vives han negado ante el juez el supuesto plagio en ‘La bicicleta’

Esta mañana se ha celebrado en un juzgado de lo mercantil de Madrid la vista por la demanda por supuesto plagio que el autor e intérprete cubano Livam realizó contra Shakira y Carlos Vives. Liván Rafael Castellanos Valdés entiende que el exitoso single conjunto que ambos lanzaron 2016, ‘La bicicleta‘, plagia su canción ‘Te quiero tanto’, editada en 1998. Según la denuncia interpuesta por la editorial de Valdés, Vives recibió una muestra de su tema para que este cantara en él, lo cual no sucedió. Y basa su demanda en que Shakira y Vives cantan en el estribillo “que te sueño y te quiero tanto”, mientras que el de Livam dice “yo te quiero, yo te quiero tanto”. La justicia española admitió a trámite la denuncia en 2017.

Así, según El País, los dos artistas colombianos se han presentado en el Juzgado número 12 de Madrid y negado el plagio. “Mi canción no tiene nada que ver con Cuba sino con Barranquilla”, ha dicho Shakira según el diario, que remataba de manera contundente: “el estilo no tiene nada que ver. Yo no sé si el demandante quiere hacer un vallenato, pero no le sale. Es como si un niño quiere coger el balón con las manos y no sabe. La otra canción es una salsa. Aquí y en la China. Y lo nuestro es un vallenato”. Shakira, recuerda el periodista, fue condenada por plagio en Estados Unidos por ‘Loca’, si bien un año después otro tribunal desdijo aquel fallo tras comprobar que su demandante había mentido.

En cuanto a Carlos Vives, se ha mostrado muy confiado en unas declaraciones que están dando mucho que hablar: “Yo cambié la historia de la música de mi país y me crié entre juglares de la música del vallenato en las calles. Mi trabajo consistió en la modernización de la música tradicional colombiana. La gente me llama el rey del vallenato. Lo conseguí con amor y dedicación a la música. Y mi música es única, no la hace nadie. Yo la he inventado”, ha dicho en su speech.