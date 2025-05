Morgan Wallen y Tate McRae, top 1 en EE UU con ‘What I Want’

Morgan Wallen y Tate McRae entran en el número 1 de singles de Estados Unidos con su nuevo single colaborativo, ‘What I Want’. Desbancan a otro dúo chico-chica, ‘luther‘ de Kendrick Lamar y SZA, que sumaba 13 semanas consecutivas en la cima. Al final ha sido Morgan, y no Drake, el que ha logrado poner fin al reinado de Kendrick y SZA en el Billboard Hot 100. Por supuesto, ‘I’m the Problem‘, el nuevo álbum de Wallen, también es número 1 en el país.

‘What I Want’ da a Wallen su cuarto single número 1 en Estados Unidos: antes lo había logrado con ‘Love Somebody’, ‘I Need Some Help’ con Post Malone y ‘Last Night’. En el caso de Tate Mrae, es el primero, pues ‘Greedy’ no pasó del 3 (su disco, ‘So Close to What‘, sí que lo ha logrado).

2025 está siendo un año especialmente fructífero para los dúos chico-chica: no solo ‘luther’ y ‘What I Want’ han topado el Billboard Hot 100, también lo ha hecho durante múltiples semanas ‘Die with a Smile’ de Bruno Mars y Lady Gaga, en este caso cinco.

‘What I Want’ ha sido el focus track en el día de lanzamiento de ‘I’m the Problem’ y no es difícil adivinar por qué su fusión de pop, country y trap está triunfando en Estados Unidos.