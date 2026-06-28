‘Los testamentos’ es la secuela juvenil que necesitaba ‘El cuento de la criada’

Bruce Miller ha estado exprimiendo ‘El cuento de la criada’ como yo la botella de Fairy en el fregadero: la puso bocabajo y la estuvo apretando durante seis temporadas, aunque desde la tercera ya no salía más que aire. Suerte que Margaret Atwood le “compró” una botella nueva hace siete años.

La novela ‘Los testamentos’ (Salamandra, 2019) era una secuela muy disfrutable. Un thriller repleto de suspense, giros dramáticos y potencia alegórica que, aunque no estaba a la altura de la obra original (ni del premio Booker que recibió), funcionaba muy bien como versión ligera, actualizada y young adult del clásico publicado por Atwood en los años 80.

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La adaptación televisiva, nuevamente a cargo de Miller, ha respetado el espíritu del libro (Atwood, por cierto, hace un cameo en el décimo episodio). ‘Los testamentos’ (Disney+) se puede ver como la versión adolescente, disneyana en el mejor sentido, de ‘El cuento de la criada’. Una afortunada mezcla de coming of age feminista y distópico, romance de instituto y thriller de espionaje articulada a tres voces, las de las dos jóvenes protagonistas y Tía Lydia, en pleno corazón de Gilead.

La letra, sin embargo, no se ha respetado tanto. Aunque fiel al texto de la novela, la narración está claramente estirada para llenar, en principio, dos temporadas (aunque Miller ya ha insinuado que podrían ser tres o incluso cinco). Ese es el principal problema de ‘Los testamentos’: la sensación de que los guionistas regresan una y otra vez a los mismos conflictos y mecanismos dramáticos.

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Aun así, esa tendencia a la dilatación se compensa con una puesta en escena que sigue siendo uno de los grandes atractivos de la franquicia. Miller continúa explorando con notable eficacia el poderoso imaginario visual de Gilead: los uniformes, los espacios monumentalizados, las ceremonias y los distintos mecanismos de adoctrinamiento conservan intacta su capacidad de fascinación. Incluso cuando la trama se demora más de la cuenta, resulta difícil apartar la mirada de ese ecosistema de normas, símbolos y jerarquías.

También ayuda el carisma de sus intérpretes. Ann Dowd vuelve a adueñarse del personaje de Tía Lydia con una mezcla de fanatismo, vulnerabilidad y ambigüedad moral que la convierte, una vez más, en uno de los motores de la serie. A su alrededor, Lucy Halliday y Chase Infiniti (quizá la actriz joven más prometedora de Hollywood tras su papel en ‘Una batalla tras otra’) aportan la fragilidad, la rebeldía y el conflicto identitario necesarios para que esta versión del universo de Atwood no termine pareciendo un mero esqueje. Ambas encarnan el relevo generacional que define la serie.

Por eso, aunque ‘Los testamentos’ arrastra los mismos problemas de dilatación narrativa que las últimas temporadas de ‘El cuento de la criada’, sigue siendo un entretenimiento muy eficaz. No tanto por lo que cuenta, que ya conocemos en buena medida, sino por la fuerza visual y el magnetismo con que vuelve a contarlo. Gilead y toda la mitología creada por Atwood continúan ofreciendo un terreno fértil para combinar fascinación estética, comentario político y suspense narrativo. 7.