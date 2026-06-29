Ibeyi / Offering

Las hermanas gemelas Lisa-Kaindé y Naomi Díaz, conocidas conjuntamente como Ibeyi, se dieron a conocer gracias al maravilloso single ‘River‘ y al reconocimiento de Beyoncé, quien las invitó a participar en la película de ‘Lemonade‘ hace ya 10 años. Ahora, las parisinas, hijas del percusionista cubano Anga Díaz, publican su cuarto disco, el primero de forma independiente.

Con sus habituales referencias espirituales, en especial a los orishas de la cultura yoruba, y su característica mezcla de idiomas -solo en este disco cantan en inglés, castellano, francés y yoruba, por separado y mezclados-, Ibeyi presentan un álbum que reúne sus principales virtudes, dividido claramente en una mitad más agresiva y otra más calma. El hilo conductor parece ser un duelo que las lleva a atravesar “el proceso” habitual, pasando de la rabia a la aceptación.

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Las percusiones combativas de ‘Aset’, el single principal, se sitúan claramente en el primer grupo, mientras Lisa y Naomi invocan a Osiris y suenan más desafiantes que nunca: “Soy incendio en tu bosque / Sin mi luz, no eres nadie”. El álbum se abre con una invocación en yoruba construida sobre percusiones igualmente épicas, y si aquí es ‘Olokun’ la divinidad invocada, en ‘Baba’ comienza a irrumpir una sensación de autoaceptación, con un llamamiento a Eleguá que anticipa la sanación: “Mis instintos son la cura, yo soy a quien estaba buscando”.

Esta última frase resume el espíritu de un disco creado de forma independiente, ya que Ibeyi querían demostrarse a sí mismas que eran capaces de construir un trabajo largo sin intermediarios. Curiosamente, les resultan más accesibles las canciones menos contundentes. ‘Moshpit’ promete “ya no complacer a nadie” mientras se recrea en el trap, pero queda como un mero ejercicio de estilo. Y aunque ‘Focus’, que alterna ecos también traperos con un instrumental de arpa de fondo, funciona más como oración (“guíame, sabiduría, guía mi renacimiento”) que como canción que se sume a sus clásicos.

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Por el contrario, la nana ‘La tendresse d’un mot’, interpretada junto a Sofiane Pamart, es una preciosa promesa de lealtad pese a las adversidades: “No importa el fracaso ni el éxito / Y si los demás se cansan de ti, si te abandonan, nunca olvides que yo me quedo” es un pasaje especialmente logrado. La canción, ensoñadora y flotante, representa la mejor faceta de ‘Offering’, aquella que se desprende de la armadura y abraza la ternura sin renunciar a la «complejidad de las emociones».

‘The Process’ aboga por afrontar el dolor sin anestesiarlo, aunque su mensaje tiene más calado que la canción en sí. El downtempo ligero de ‘Offering’, el corte titular, con toques de R&B, resulta más elaborado e incluye unos hermosos coros celestiales, y abre una segunda mitad donde el resentimiento deja paso a la luz. ‘I Know You Loved Me’ propone un mensaje especialmente profundo al describir un amor complejo: “Tú lo llamabas amor, sé que me querías”, cantan las hermanas.

En este tramo del disco destaca el single de ecos afrobeat ‘Hurry Hurry’, un tema ligero que funciona como bálsamo musical para la ola de calor, pero sobre todo predomina un mensaje de paz interior, que transmite la celestial ‘Good Life’ y especialmente la acústica ‘Lucky’, que cierra el disco con un gesto simple pero honesto: pedir perdón. Ibeyi se sintieron “frustradas” e “ingratas” en el pasado, pero ya no más, y su arrepentimiento suena tan sincero que conmueve: “Lo siento, lo siento, ahora veo que era afortunada”. Pura emoción, sin florituras.

Ibeyi presentarán ‘Offering’ en España los próximos 30 de noviembre en La Paloma de Barcelona y el 1 de diciembre en la Sala But de Madrid. Dentro de la península también ofrecerán un concierto en el Teatro Capitólio de Lisboa, el 2 de diciembre. Las entradas están disponibles aquí.