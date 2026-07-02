Fcukers / Ö

La música de tu tienda de ropa favorita nunca había sonado tan bien. A través del garage, el house, la música club y todo lo que hay en medio, el debut de Shanny Wise y Jackson Walker Lewis es pura diversión sin demasiada profundidad.

Un solo EP, ‘Baggy$$’, fue suficiente para que el dúo neoyorquino actuase en la Fashion Week de París y telonease a Justice, Tame Impala y LCD Soundsystem. Imagina sacar tu primer proyecto y que algunas de tus influencias más directas ya se fijen en ti. Y la cosa no para: este julio acompañarán a Harry Styles en su concierto de São Paulo. Este éxito temprano hace que el debut de Fcukers suene a que no tienen nada que demostrar. Son demasiado «cool» para eso.

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Es fácil escuchar ‘Ö’ del tirón sin darse cuenta. De hecho, quizás sea la mejor forma de escucharlo. El álbum fluye de forma vertiginosa desde ese “Yo, bring the beat back” hasta la triphopera ‘Feel The Real’, la cual es imposible no comparar con Portishead.

Durante su breve tracklist, y simplificándolo demasiado, Fcukers se debaten entre dos tipos de temas: los machacones y los melódicos. Bailables, por aclarar, son todos. En la primera categoría entrarían canciones como ‘L.U.C.K.Y.’ o ‘if you wanna party, come over to my house’, bangers de club absolutos. Tanto, que no tienen demasiadas aristas. Funcionan perfectamente en conjunto con el resto del LP, pero pierden fuerza al escucharlas de forma individual.

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Por otro lado, los tracks más melódicos son los que ofrecen más frescura. ‘Lonely’ es el caramelito noventero del LP, pero también lo podría haber firmado la PinkPantheress más nostálgica. NME habla de una “Clairo en anfetas”. ‘I Like It Like That’, en su épica dub, está en el otro extremo de la sutilidad, pero es igual de embriagadora. Además, es la canción que deja claro que las letras no tienen demasiada importancia en este disco. De vez en cuando, Wise entona alguna frase que destaca (“If you wanna play me / I wanna tell you now we’re taking turns”), pero en general estas sirven como complemento al apartado musical: “I tell ‘em hit the beach, hit the bongo / I tell ‘em beep beep cause I wanna go”.

La voz de Shanny Wise, ideal para la electrónica, y la expansiva producción de Kenneth Blume (Kenny Beats), son los pilares esenciales del proyecto. Aunque todo está dentro del marco del sleaze-club music, la escucha de ‘Ö’ resulta variada al jugar con el house, el UK garage (‘Play Me’), el trip hop (‘Getaway’), el dance (‘Butterflies’) y hasta el reggae, como en la sorprendente ‘TTYGF’. No es casualidad que esta sea a la vez la canción estilísticamente más diferente y la menos escuchada del disco. Igualmente, es un bienvenido cambio de ritmo en un tracklist lleno de motivos por los que darlo todo durante la noche. A veces, con mover la cabeza está bien.