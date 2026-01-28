Tienes «suerte» de poder divertirte con Fcukers

El dúo neoyorquino Fcukers (se pronuncia «fuckers») publica su primer disco este 27 de marzo. A su debut ‘Ö’ le precede un año de hype en el que han popularizado temas ahijados del electroclash de principios de siglo, sonido ravero y electrónica 90’s como ‘Bon Bon’ o ‘Play Me’. Han dado más de 100 conciertos en el último año, lo que incluye shows en Primavera Sound, Coachella y Glastonbury -los 3 mayores festivales pop del mundo- o giras con Tame Impala y LCD Soundsystem.

Su nuevo álbum lo ha producido Kenny Beats, con la colaboración adicional de Dylan Brady (100 Gecs) y lo ha mezclado Tom Norris (Lady Gaga). Aparte de ‘Play Me’ conocemos ya ‘I Like It Like That’, en la estela de Basement Jaxx, y este mes se ha revelado un single llamado ‘L.U.C.K.Y’ que elegimos hoy Canción del Día.

La misma Shanny Wise dirige el vídeo, que es una fiesta como la que sugiere la propia dinámica de la grabación. Si Daft Punk optaron por la música disco en su ‘Get Lucky’ particular, y Franz Ferdinand por el indie-dance en un «lucky, lucky» incluso anterior, Fcukers tiran de piano house.

Estamos ante una celebración «you are mine cause I’m lucky» que recorre Los Ángeles y Nueva York tan solo para «no ver a nadie en la habitación hasta que tú cruzas la puerta». Hedonismo puro y duro, refugio para los tiempos oscuros que vive Estados Unidos y que el público aficionado a la música de baile se está comiendo con patatas.

Os dejamos con el tracklist del álbum, con ‘L.U.C.K.Y’ situada estratégicamente como pista 2.

1. Beatback

2. L.U.C.K.Y

3. Butterflies

4. if you wanna party, come over to my house

5. Play Me

6. Shake It Up

7. I Like It Like That

8. TTYGF

9. Lonely

10. Getaway

11. Feel The Real

