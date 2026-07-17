Cupido / Amor compartido

Cupido se han caracterizado siempre por cantar al amor hasta bordear lo autoparódico, incluso realizando lanzamientos, anuncios o conciertos por el Día de San Valentín. Su nuevo álbum le da una vuelta al concepto de la formación. Sin el fantasma de las relaciones abiertos -por el recelo de sus letras, no les pega-, se llama ‘Amor compartido’ porque se compone de colaboraciones. De esta manera, pretende ser un recorrido por la música popular latinoamericana contemporánea, representando un viaje, un diálogo, un «amor compartido» entre países como España, México, Chile, Argentina, Puerto Rico, Guatemala y Estados Unidos.

Las vacaciones más exóticas nos las trae Cuco, que aparece en una especie de bolero llamado ‘Maldito Cupido’, un tema que hace sonar el desamor habitual de las canciones del grupo más doliente, quizá debido al piano. Un instrumento que también es protagonista de ‘Dolor de muelas’.

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Pero también hay rastro de vaporwave en esa petición de ayuda titulada ‘Parada del bus’ que se han marcado junto a Little Jesus; o incluso algo de rumba catalana de la mano del viejo amigo Kinder Malo en el desarrollo de ‘Calle de la pena’. Un tema muy españolete que lamenta que dos amantes no hayan quedado ni como amigos.

Ese dramatismo propio del carácter romanticón de las letras de Cupido continúa siendo lo mejor de sus discos, da igual el estilo. Guitarras, teclados y diferentes ritmos han construido la identidad del grupo sin lugar a dudas, pero la música no puede prevalecer sobre las letras cuando estas incluyen pasajes tan canallitas como los que escuchamos en ‘Troleo’.

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Esta colaboración con l0rna es uno de los singles principales del álbum, lleno de gracietas («desde que te fuiste no sé dónde meter los dedos»), muestras de independencia («No te necesito pa poder eyacu-«) y discusiones de corte pimpinelesco, como ese momento en que la artista invitada y Pimp Flaco discuten sobre quién de los dos es más tóxico. Gana él, después de desaparecer una noche y aparecer el día siguiente con el Instagram cargado de nuevos contactos.

También arranca una sonrisa esa ‘404’ en la que DrefQuila rima «Mi sueño es morir de asfixia debajo de ese cu» con «ataúd». Y resulta muy peliculera -y muy pegadiza, por extensión- la onomatopéyica ‘Ouch :-(‘ firmada con Usted Señlemelo, en la que Pimp Flaco recibe golpes hasta sangrar e implora: «no es dinero, son tus besos lo que pido». El pop-rock carpetero del tema que abre el álbum junto a Álvaro Díaz, el repaso costumbrista de los días de la semana de ‘LMXJVS-D’ o la dulce voz de Zoe Gotusso en ‘más valen cien pájaros volando que uno en mano’ impiden que la fórmula de Cupido se agote, una vez más. Llegará un día en el que la llama del amor empiece a extinguirse, como en todo «amor compartido». De momento, no termina de pasar.

Cupido están de gira por varias ciudades este año. Entradas para Madrid, Zaragoza y Bilbao, aquí.