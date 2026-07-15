‘Maldito Cupido’, el precioso bolero de Cupido y Cuco

‘Amor compartido’ de Cupido será nuestro Disco de la Semana, aprovechando el anuncio de 6 fechas en concierto por toda la geografía española. Además, el álbum de la banda de Pimp Flaco se completará este viernes con la misteriosa pista 1 que aparece aún en gris en plataformas de streaming. De momento seleccionamos como Canción del Día el bolero que Cupido han entonado junto a Cuco, ‘Maldito Cupido’.

El nuevo disco de Cupido está marcado por las colaboraciones, tan acertadas como la de Little Jesus en ‘Parada del Bus’ o la de Kinder Malo en ‘Calle de la Pena’.

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Cuco es conocido, en general, por el delicioso ambiente retro de sus composiciones, y aquí Cupido se dejan llevar a su territorio, a diferencia de lo que ocurre en el resto de este álbum. Un piano de bolero y un delicado arpeggio de guitarra guían esta maravillosa composición cargada de celos: «no sé quién es tu nuevo novio (…) sólo sé que me gustaría ser él».

El estribillo maldice al amor, al «cabrón con suerte» (esa autorreferencia), al tiempo que recuerda tiempos mejores («solo la luna sabe lo que hicimos los dos en el mismo colchón») y se plantea mentir («felicidades en tu nueva relación, qué bueno verte tan feliz, pero no me siento así»). Las entradas para el tour de Cupido están a la venta en la web del grupo.

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Gira Cupido 2026-2027

– 27 de noviembre de 2026 – Industrial Copera (Granada)

– 28 de noviembre de 2026 – Sala Pandora (Sevilla)

– 29 de diciembre de 2026 – La Riviera (Madrid)

– 8 de enero de 2027 – Roig Arena (Valencia)

– 29 de enero de 2027 – Sala Oasis (Zaragoza)

– 19 de febrero de 2027 – Santana 27 (Bilbao)

