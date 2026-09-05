Sondre Lerche / Acrobats

Es digna de estudio la racha creativa que lleva Sondre Lerche, sobre todo desde 2014, año en que publicó su disco posdivorcio ‘Please‘. Después, con más o menos acierto, sus discos rara vez han bajado del notable, en especial ‘Avatars of Love‘ de 2022, que suponía una nueva cumbre creativa para el noruego al que conocimos hace ya 25 años. ‘Acrobats’, su nuevo trabajo, no iguala esa cima, pero mantiene la calidad, proponiendo de nuevo una nueva vuelta de tuerca.

Esta vez, quizá inspirado en la buena aceptación de la progresiva y espectacular ‘Avatars of Love’, la canción, Sondre ha compuesto un disco de canciones largas, la mayoría entre 6 y 9 minutos de duración, regodeándose en el progreso y desarrollo de las canciones, en lugar de rematarlas de manera fácil e inmediata. No siempre logra los resultados esperados, pero hay que atribuirle el riesgo.

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Grabado en hasta 9 estudios diferentes, ‘Acrobats’ mantiene el gusto de Lerche por el pop clásico de arreglos pomposos y letras dulces y románticas. Dice que, si hay un tema principal en el disco, es el de haber encontrado el amor en tiempos políticamente convulsos, y precisamente la final ‘Life-Changing Love’ se pregunta qué pasaría si esos «lunáticos» que controlan el mundo encontraran el amor verdadero. Incluso hay cierta culpa en el hallazgo del amor: «La amenaza de violencia permea en el aire, pero yo acabo de oír los pájaros de la primavera», canta el artista.

No debería haber culpa ni vergüenza en el amor y por eso ‘Little Kids‘ suena tan feliz recordando un amor de adolescencia arropado por los preciosos arreglos de la Stockholm Studio Orchestra. Melodía y arreglos capturan la melancolía de esa letra que habla de «bebés» que van a cumplir 45 años, mientras la canción evoluciona con suma elegancia.

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En el océano melódico de Sondre Lerche caben no solo cuerdas sino también guitarras, marimbas, clarinetes y otros muchos instrumentos, una abundancia instrumental que también da pie a nuevas exploraciones estilísticas, algunas más convincentes que otras. ‘Drive Me Away from You’ es una espectacular odisea beatliana, con final muy reminiscente de ‘Hey Jude’. Por contra, la excursión disco de ‘Follow the River’ no justifica su extensa duración, aunque gana gracias a la especificidad de su letra, con referencias al bourbon y a un episodio de sunburn y borrachera «de la nada».

Aunque ‘Little Kids’, de las canciones románticas de ‘Acrobats’, es la mejor y más completa, también conmueve la pista titular por su analogía entre enamorados y acróbatas que bailan y se juegan la vida en el aire. Menos inmediata pero también deslumbrante al final, ‘Love is All’ adelanta las reflexiones de ‘Life-Changing Love’ en la pieza más contemplativa del conjunto; los pequeños detalles instrumentales y movimientos de composición dinamizan la canción, mientras Sondre canta sobre cómo el amor sirve de antídoto para un mundo «feo» y que «amenaza con ir muy mal».

Hay algo especialmente bonito en la manera en que Lerche construye estas canciones, desde el principio con la cinematográfica ‘How Much of This Was Planned’, con arreglos de enorme gusto y elegancia y una voluntad clara de llevarlas hacia terrenos más amplios. Se nota que Sondre viene de actuar en ‘Moulin Rouge’ y el dramatismo de las composiciones así lo refleja, aunque algunas prometen más de lo que finalmente llegan a desarrollar.

Para muchos compositores y artistas en general resulta imposible no plasmar en su obra sus impresiones sobre la deriva social y política del mundo, y precisamente el concepto de ‘Acrobats’ puede tener que ver con la obligación de tener que hacer acrobacias para ser feliz en un mundo que lo pone muy difícil. Sondre decide regodearse en el amor y las referencias al mundo amenazante que hay ahí afuera tienden una pequeña sombra sobre un disco que no debería pedir perdón por ser escapista. Escapismo es justo lo que necesitamos.