Amor, injusticia… y solo 8 temas: el regreso de Sondre Lerche

Tras publicar una de las mejores canciones de 2022, la enorme ‘Avatars of Love’, carta de presentación de su igualmente notable álbum del mismo título, el noruego Sondre Lerche está de vuelta con su 11º disco, que viene con tijera: si ‘Avatars of Love’ era un disco doble que se extendía hasta las 18 pistas, ‘Acrobats’ solo contendrá ocho cortes, si bien, al durar entre 4 y 9 minutos, tiene toda la pinta de que no se hará corto.

‘Acrobats’, que llega tras la participación de Lerche en el musical de ‘Moulin Rouge’ en Noruega, ha sido grabado en hasta nueve estudios diferentes y se presenta como una “suite” de ocho temas. Algunas ediciones especiales contienen los tres temas agrupados en un EP publicado el pasado mes de enero: ‘After the Coup’, ‘Turning Up the Heat Again’ y ‘Diplomacy’, aunque ninguno de ellos forma parte del tracklist principal.

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‘Little Kids’, el lead single ‘Acrobats’, arropado por una preciosa sección de cuerdas orquestadas, es otra preciosa canción de Sondre Lerche. Inspirada en la ingenuidad de los primeros amores, ‘Little Kids’ describe un amor intenso pero efímero como la juventud: “Love was a temporary offering / just one more false alarm”, canta Sondre en su registro más sincero y tierno.

‘Acrobats’, pese a su concepto romántico, no eludirá los problemas del mundo. “Hay una disonancia entre el mundo cada vez más distópico en el que vivimos y el hecho de encontrar belleza y paz en tu vida privada”, describe Lerche en la nota oficial. “Se siente casi como una paradoja que tenga la suerte de haber llegado a una vida y a un amor que son muy significativos y verdaderos. Y, al mismo tiempo, parece imposible escribir una canción de amor sin tener en cuenta las cosas terribles que están ocurriendo en el mundo”.

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“Si hay un tema en este álbum”, añade el artista, “supongo que es encontrar el amor en tiempos de gran agitación y desesperanza, y eso es algo precioso”. El 21 de agosto, disponible en plataformas y tiendas.

