Es habitual que ciertos artistas lleguen desgastados a su décimo álbum de estudio, sin nada que decir. No es el caso de Sondre Lerche. El noruego ha podido tropezar en algún momento que otro a lo largo de 20 años de carrera, pero son los últimos los que le han hallado en un estado de gracia especial, sonando lo mismo orquestal que synth-pop. ‘Avatars of Love’, su nuevo disco, compite por ser el mejor de todos, y en lo que gana seguro es en que es el más ambicioso.

Vayamos por partes. Sondre viene de publicar una trilogía de álbumes compuesta por ‘Please‘ (2014), ‘Pleasure‘ (2017) y ‘Patience‘ (2020) que ha significado su resurgimiento creativo. Su divorcio ha marcado profundamente las letras de sus últimas canciones, y a la vez el artista se ha animado a experimentar con nuevos sonidos y estructuras. Una vez de vuelta a Noruega tras vivir durante años en Los Ángeles, Sondre se encontró en medio del confinamiento más inspirado que nunca, y el resultado es ‘Avatars of Love’, un disco que iba a ser pequeño… pero que es todo lo contrario.

Sondre nunca le ha hecho ascos a una canción larga, pero en ‘Avatars of Love’ explora este formato de manera decidida. No es una exageración: muchas de las pistas superan los 6 minutos de duración, dos superan los 10, y nos encontramos ante una hora y media de música. El artista aprovecha el tiempo de diversas maneras: se regodea en unos arreglos orquestales fastuosos, inspirados en el pop de los años 40 y 50, a su vez explora estilos como el R&B, el jazz o la bossa nova, llama a artistas invitados tan variopintos como AURORA, el brasileño Rodrigo Alarcón o Mary Lattimore para que aporten nuevos colores a las canciones, y se explaya en sus narrativas letras, marcadas por la aparición de un nuevo amor.

Muchas canciones son espléndidas. Los 10 minutos de ‘Avatars of Love‘, la pista titular, son los mejor aprovechados desde ‘Venice Bitch‘ de Lana Del Rey: influencias bossa, escalofriantes arreglos de cuerda y una letra romántica y repleta de referencias musicales -aparecen mencionados desde Taylor Swift a William Basinski- conforman una de las mejores canciones-río que se han escuchado en años. Un gran homenaje a la música. En un estilo parecido, Sondre suena inspirado también en la larguísima ‘Dead of the Night’, otra composición de estructura libre, por episodios, con más estrofas que una canción de Bob Dylan, que pasa del melodrama noir a un final sci-fi inesperado. Todo para contarnos que no hay nada nuevo en este mundo.

‘Avatars of Love’ representa la culminación de un estilo que Sondre ha explorado desde el comienzo de su carrera. Algunas canciones vuelven a ser preciosas. ‘Guarantee That I’d Be Loved’, la pista de apertura, no puede resultar más tierna en la desesperación de Sondre por ser amado, envuelto en cuerdas Disney. En la nana fantasmagórica ‘Now She Sleeps Beside Me’, Sondre quería sonar a «Scott Walker producido por Enya«, pero también evoca al Rufus Wainwright de ‘Want’. ‘Turns Out I’m Sentimental After All’ es otra de esas baladas retro que tan bien se le dan, e incluye un arreglo de cuerdas capaz de atravesar la atmósfera. Y ‘The Other Side of Ecstasy’ se sustenta en un animado breakbeat noventero que lleva la canción al infinito y más allá.

El largo viaje de ‘Avatars of Love’ incluye paradas más inesperadas. No lo es tanto ‘Cut’, otro single pletórico de Sondre que describe un amor alocado, pues su adoración por el sonido de Prefab Sprout siempre ha sido evidente, y más en este caso. Pero sí sorprende la incursión R&B de ‘Summer in Reverse’ que, con la participación de las japonesas CHAI, recuerda a D’Angelo para bien. Entre las pistas menos convincentes, ‘What Makes Me Tick’ sí se alarga demasiado partiendo de los sonidos jazz de antaño, y ‘Magnitude of Love’ incluye las arpas de Mary Lattimore para dar lugar a una canción con más forma que fondo.

Dice Sondre que, con ‘Avatars of Love’, ha querido explorar un mundo «infinito» de posibilidades. Y lo hace. ‘Avatars of Love’ es un álbum de pop centrado en la fantasía de los arreglos, un océano de melodías en el que bucear hasta llegar a lo más profundo del mar. Llegados a ‘Alone in the Night’, en la que participa AURORA, es imposible no pensar en el noir jazz de gente como Julie London, por cierto, una de las mayores influencias de Billie Eilish.

Un disco que te hace pensar en Peggy Lee tanto como en Paddy McAloon, en Astrud Gilberto tanto como en Madeleine Peyroux, en Belle and Sebastian tanto como en Pizzicato Five, en Jens Lekman tanto como en Dirty Projectors (Felicia Douglass aparece en una de las pistas), es un disco totalmente libre. Y esa libertad no solo se traduce en los sonidos de las canciones, sino también en las duraciones, unas duraciones que Sondre sabe aprovechar, entregándonos en ‘Avatars of Love’ todo lo que tiene que ofrecer. Y más.