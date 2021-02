CHAI, más pop que nunca en la reivindicativa y optimista ‘ACTION’

El cuarteto japonés CHAI, que recientemente ha firmado con la discográfica Sub Pop, sacará ‘WINK’, su tercer disco, en mayo. ‘ACTION’ es el segundo adelanto, precedido por la también estupenda ‘Donuts Mind If I Do’, y por ahora parece que sonará muy distinto a sus dos anteriores trabajos, dejando así un poco de lado su faceta más rock. Si aquel primer single ya se acercaba a un terreno pop, ‘ACTION’ es lo más cercano al electropop que han hecho hasta la fecha, y este estilo no les puede sentar mejor. Foto: Yoshio Nakaiso.

CHAI escribieron y compusieron la canción inspiradas por el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos y decidieron aportar su granito de arena añadiendo un poco de optimismo al asunto. “Todo está bien porque creo en ti y en mí”, “la acción es más que las palabras” o “no dejes de enseñar amor” son algunas de las frases que se repiten a lo largo de sus casi 4 minutos acompañadas de una melodía alegre y pegadiza.

Una de las grandes virtudes de CHAI es que siempre están innovando y explorando nuevos sonidos, evitando caer en lo predecible pero siempre sonando a ellas mismas. ‘ACTION’ es lo más bailable que han hecho por ahora y también una de sus mejores canciones. Su euforia es contagiosa: resulta difícil no sonreír escuchándola y no acabar con su pegadiza melodía en la cabeza. Y el uso de los sintetizadores con ese beat electrónico que rompe justo después del primer estribillo la elevan a la categoría de temazo. ‘ACTION’ es otra prueba más de que CHAI es uno de los grupos más singulares y divertidos del momento.



