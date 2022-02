Sondre Lerche publica nuevo álbum el 1 de abril. ‘Avatars of Love’ es el «disco más grande y complejo que he hecho» pero también «el más fácil, natural y liberador», en palabras del artista noruego. El álbum se grabó durante el confinamiento y cuenta con colaboraciones de CHAI, Felicia Douglass de Dirty Projectors o Mary Lattimore, entre otros.

Entre los adelantos que se han compartido del disco se encuentra ‘Cut’, de sonido ochentero, y ‘Turns Out I’m Sentimental After All’, en el que empiezan a asomar los escalofriantes arreglos que contendrá el álbum, y que alcanzan una nuevo grado de espectacularidad en la pista titular, publicada oficialmente en el Día de San Valentín por su componente romántico.

Se trata de una composición épica que alcanza los 10 minutos de duración, entre ritmillos de bossa nova, atmósferas nebulosas y un arreglo de cuerdas espectacular, que nos habla sobre una relación de amor pasional. Con una persona pero también con la música, porque el momento cumbre de la canción ocurre cuando Sondre empieza a enumerar la música que le acompañó durante la pandemia: más de 25 artistas aparecen mencionados en la letra, viejos y contemporáneos, de ‘Watertown’ de Frank Sinatra a la reciente ‘I’ll Come Too’ de James Blake, con la que guarda alguna similitud.

Lo que empezó como un comentario «sobre las diferencias entre ‘folklore‘ y ‘evermore’ de Taylor Swift, cuenta Sondre, se convirtió en una maravillosa carta de amor a la música. Sondre pide a un ente indeterminado (seguramente a Alexa) que «ponga todo ‘folklore’ y todo ‘Blue’, pero solo la mitad de ‘evermore’ y todo ‘Down to You'», y procede a mencionar algunas de sus canciones favoritas, de ‘Sacrifice’ de Elton John a ‘At the River’ de Groove Armada pasando por «todas las versiones de ‘In a Sentimental Mood’. Hay una mención a Britney Spears porque Sondre escribió ‘Slip into Character’ con ella en mente y otra a los ‘Disintegration Loops’ de William Basinski.

En el tramo final de ‘Avatars of Love’, la canción da paso a una larga coda que cede casi todo el protagonismo al sonido de un saxofón; pero, a pesar de su duración, ‘Avatars of Love’ justifica cada uno de sus segundos. ¿Puede ser la canción pop de larga duración más lograda desde ‘Venice Bitch’ de Lana Del Rey?

LP 1:

01) Guarantee That I’d Be Loved

02) Dead of the Night

03) Will We Ever Comprehend (feat. Rodrigo Alarcon, Ana Müller)

04) Cut

05) Turns Out I’m Sentimental After All

06) What Makes Me Tick

07) My Love Still Waits

LP 2:

08) Avatars of Love

09) Summer In Reverse (feat. CHAI)

10) Now She Sleeps Beside Me

11) Special Needs (feat. Felicia Douglass)

12) The Other Side of Ecstasy

13) Magnitude of Love (feat. Mary Lattimore)

14) Alone in the Night