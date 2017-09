Hace un par de años, buscando una foto de Pablo Alborán para una noticia, nos topamos con que casi todas las instantáneas del artista le mostraban mirando hacia el mismo lado: la derecha. Se puede comprobar realizando una búsqueda simple en Google Imágenes.

Lo comentamos en nuestros foros pero nadie nos hizo el menor caso. Tras la salida de su nuevo disco ‘Terral’, el que vendía 50.000 unidades en una semana y ya está certificado como doble platino, una visita a su Facebook nos ha dejado helados: de las 10 fotos nuevas subidas, en 5 aparece mirando de nuevo a la derecha, en 4 aparece de frente, en 1 no aparece y en 0 aparece mirando a la izquierda. ¡Pablo Alborán tiene un lado oculto!

¿Por qué se produce este misterioso fenómeno? ¿Tiene un lado oculto una persona que todo el mundo considera “guapa”? Con la de veces que hemos visto a Pablo Alborán en televisión, de frente y desde todas las perspectivas, ¿es realmente necesario ocultar de manera tan radical un lado de su cara en las fotos promocionales? Lo más probable es que alguien haya decidido cuál es su lado bueno y todo el mundo se lo haya creído sin ponerlo en duda y hasta el extremo.

Hasta el extremo de lo hilarante. Cuando Pablo Alborán posa ahora en la portada de ‘Terral’ se atreve al fin a hacerlo de frente. POR SUPUESTO, en las cubiertas de ‘Pablo Alborán’, ‘En acústico’ y ‘Tanto’ aparece mirando hacia la derecha, como siempre. Parece que en este ‘Terral’ han querido arriesgar de lo lindo y Pablo Alborán mira a cámara. No hay difícil tercer disco: ¡es un artista nuevo! ¡es una revelación! ¡Pero si casi ni lo hemos reconocido! Pablo Alborán como no le habías visto antes. Pero, oh, sorpresa, mirad con atención dónde le cae el rayo de luz… ¡En su lado bueno!

¿Veremos alguna vez una portada de Pablo desde el otro extremo? Seguiremos informando.