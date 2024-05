Hace un par de meses, Christina Rosenvinge visitó REVELACIÓN O TIMO, el podcast de JENESAISPOP, para hablarnos sobre su disco ‘Los versos sáficos‘. Lamentablemente, hubo un problema técnico con la grabación y pese a nuestros esfuerzos con una empresa informática para recuperar el archivo de 1 giga con la conversación, solo pudimos recuperar «fragmentos». La artista ha tenido el detalle de volver a visitar nuestro estudio para volver a tener una conversación parecida en algunos puntos, y diferente en otros. Volvemos a hablar de su interés por la causa LGTB+, el feminismo y la sororidad, altamente presente en esta obra. Pero también hablamos de su amistad con Sonic Youth, del momento en que decidió no dedicarse al cine o de la edad.

- Publicidad -

Respecto al origen del disco ‘Los versos sáficos’, con el que ha querido traer a Safo a la modernidad, indica: «Ha sido muy divertido este trabajo. Ha tenido algo de arqueología porque yo no sabía mucho de Safo cuando me ofrecieron hacer una obra de teatro en Mérida. Me dijeron que se me tenía que ocurrir algo. Como los poemas de Safo eran cantados, quisimos devolverla a su terreno natural, que es la música. Hicimos un equipo con Marta Pazos, María Folguera y lo estuvimos representando durante un año, con un elenco de mujeres. Cuando se acababa la obra, siempre nos preguntaban por las canciones, así que las grabamos y ahora estamos girando con el disco».

Son, eso sí, versiones diferentes: «En la obra, las canciones no las cantaba yo, o eran otras versiones, o estaban partidas. Estaban al servicio de la dramaturgia. Además, en la obra de teatro no lucía realmente el trabajo de encaje de textos y de adaptación que yo había hecho, que ha sido muy bonito. Últimamente me he dado cuenta de que me gusta mucho este tipo de trabajos. Ya lo había hecho con Ovidio. Y es algo a lo que voy a volver de vez en cuando».

- Publicidad -

Precisamente recordamos que un tema de hace casi 15 años de Christina Rosenvinge, ya había tenido esa inspiración, resultando en una de sus obras maestras: «‘Canción del Eco’ es una adaptación de la ‘Metamorfosis’ de Ovidio, que es un libro maravilloso para pasar un desamor porque en él todo el mundo está enamorado y pasándolo fatal. O salidísimo y sin conseguir follar con quien quiere. Es un libro que da para cien mil canciones. Para mí es como los Smiths de su tiempo. Es muy Morrissey todo. Muy pasional».

La artista explica que a diferencia de lo que hizo Rufus Wainwright con Shakespeare o Serrat con Machado, los textos de Safo nos han llegado solo en parte y mutilados por el tiempo. De ahí, por ejemplo, la estructura de la canción ‘Fragmentos’ o la libertad de algunas canciones del álbum. Un par son incluso post-Mérida.

- Publicidad -

En relación al sexo en Safo, añade: «Safo habla de amor lésbico, de amor disfrutón, de sexo en la era pre-cristiana. Una vez que se instaura el monoteísmo, no solo el cristianismo, esta forma de libertad del cuerpo está muy mal vista. Incluso Grecia es una sociedad patriarcal, pero la Isla de Lesbos es como la Ibiza de la época. No era Atenas, no era Esparta, no había ejército. Era un sitio mucho más libre y sensual. Por eso se dio ese milagro».

Añade: «En Grecia no se hablaba de homosexualidad, ni de bisexualidad. Para los griegos, la sexualidad era una. Todos eran bisexuales». Preguntada sobre si estamos volviendo ahí de alguna manera, responde: «Estamos volviendo a eso, un poco. Pero a ver… En el mundo en que vivimos están también las fuerzas más oscuras funcionando al mismo tiempo. Hay una ola de reacción muy violenta. Todo lo que está pasando en Estados Unidos acaba pasando aquí, o sea que más vale que estemos pendientes. El derecho al aborto se está restringiendo y se sacan historias de homosexualidad de los libros de los niños del colegio. Está la política «don’t say gay», o sea, no hables de ello».

«Todo lo que está pasando en Estados Unidos acaba pasando aquí, o sea que más vale que estemos pendientes»

En otros puntos de la charla, Rosenvinge nos cuenta que considera sus grandes obras maestras canciones que hablan de su padre, un hombre de derechas complicado que le inculcó el amor por el flamenco (‘Romance de la Plata’) o de sus hijos (‘Flor entre la vía’). Lo que nos sirve para hablar de educación y anti-paternalismo: «Lo único que puedes hacer es dar a tus hijos buena base, buenas raíces, para que aprendan a salir ellos solos de los sitios. Pero es muy difícil».

O también de vejez: en contra del relato que se intentó construir, Safo no se suicidó, de joven, por amor y por un tío, sino que habla en sus escritos de su salud, de pelo blanco, de envejecer. Dice Rosenvinge: «Desde mi edad avanzada de 59, casi 60 años, os digo que no os tenéis que angustiar por los años que vais a cumplir, porque en realidad las cosas cambian muy poco. Mi persona ahora mismo se parece mucho a la de 30. A poco que te cuides un poquito el cuerpo, tu cabeza no cambia tanto. Tu percepción del mundo no cambia tanto. Le tenemos un terror a los cumpleaños que es absurdo». La artista nos indica que se cuida desde los 20 por cuestiones de salud, acude a clases de pilates o desayuna de manera saludable, tomando semillas.

Como curiosidad, nos recuerda que Julio Medem quiso que hiciera ‘Vacas’ en lugar de Emma Suárez, cuando esta se bajaba del carro. «Pero yo tenía fecha para grabar ‘Que me parta un rayo’ y no quería empezar la carrera de actriz. No quería no hacer bien ni una cosa ni la otra. Quería tomar la iniciativa yo, no depender de otros. No quería estar en casa esperando a que me llamaran otros», como sucede en el mundo del cine.

Finalmente le agradecemos su discurso habitual sobre «el corsé que implica ser hombre«: «Es parte del discurso feminista. Entender el feminismo como una ideología cerrada que solo defiende a las mujeres es incorrecto. Es destruir una sociedad patriarcal donde las mujeres están sometidas, pero también los hombres están sometidos a un arquetipo que no tiene nada que ver con su verdadera naturaleza. O que no encaja con la mayoría de los hombres. Me extraña que no haya una mayor rebelión por parte de los hombres, no solo de los gays. Lo que no entiendo es cómo los hombres heteros no ven las ventajas que da el feminismo para su día a día. Por ejemplo, en una familia feminista, cuando un hombre se queda en paro, su dignidad masculina no está menoscabada».

Os dejamos con las fechas de presentación de ‘Los versos sáficos’:

24 de mayo: Festival Floral.

14 de junio: Vigo – Terraceo Fest.

30 de junio: Donosti – Jazzaldia.

25 de julio: Mallorca – Atlántida Film Fest.

27 de julio: Cartagena – La mar de músicas.